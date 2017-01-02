Святки-колядки

Как мы причиняли ангарчанам добро

Коляда, коляда! Отворяй ворота! Доставайте сундуки! Подавайте пятаки!

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ

КТО ТАМ?

Почему бы не попросить там, где всего много – в магазине?



Хоть рубль, хоть пятак



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА, фото Николая СТЕРНИНА

Идейные вдохновители процесса семья РУКАВИШНИКОВЫХ. Мама Алёна и папа Виктор родом из села Макарово Киренского района, молодые люди, им чуть за 30. На их малой родине колядуют все дети, да и взрослые часто не прочь. Их 12-летняя дочь София уже горожанка, но редко какой год в её жизни проходил без колядок. Итак, собираемся по инструкции от профессионалов.За день с детьми учим короткие стишки-колядки – найти их в сети сегодня не проблема. Дети учат всё легко, особенно: «Не подашь лепешки – разобьём окошки!» Когда ещё мама позволит такое говорить?Обязательно нужно солнце на большой палке. У нас оно блестящее, круглое, из проволоки и мишуры, вместо лучей на нём привязаны цветные ленты. Палку используем от домашней щётки – пластмассовую, лёгкую. С солнцем (или звездой) пойдёт первый в нашей процессии колядующий, его так и называют «звездарь». Следующий атрибут - куль под всё, что нам дадут. В успех не верим, но куль из-под картошки берем. В этом году мы идём тремя семьями без пап (они работают), хотя куль положено тащить самому сильному мужчине. В нашей процессии «мехоноша» - это 15-летний Слава.В мешочках берем крупу, какая есть дома. Будем сыпать её на хозяев со словами: «Сеем, сеем, посеваем, с Рождеством вас поздравляем!» И главное - костюмы. Повязываем платки, румяним щёки, рисуем веснушки. Для детей сгодится всё – яркие парики, костюмы, на лицах грим. Главное, чтобы колядующих было видно издалека.Итак, нас восемь человек – три мамы со своими детьми от шести до 18 лет. Начинаем ближе к дому – от района площади Ленина.В деревне всё просто – стучи в ворота и избы. А как это делать в городе, где все подъезды наглухо закрыты? Идём по знакомым. Никого заранее не предупреждаем. Кто готов принять нежданных гостей?Семья одноклассника дочери. Они точно откроют подъезд на знакомое имя. Шумно вваливаемся в квартиру с песнями, присказками, безжалостно осыпаем хозяев рисом, желаем здоровья, веселья, требуем:И первая добыча – горсть конфет (у всех они остались после новогодних праздников). Хозяева хоть и краснели, но искренне улыбались.Победа! Мы в подъезде четырехэтажного дома! Звоним во все двери без разбора! И народ открывает. Сначала, конечно, вглядывается в лица в поисках знакомых. А потом просто даёт, радуется, благодарит. Успех окрыляет. Первая добыча с подъезда – только конфеты.Ну не готовы наши люди к такому повороту событий, запасов не имеют. А вот, по рассказам Алёны Рукавишниковой, в селе Макарово дары щедрые – колядующим дают мясо, рыбу, колбасу палками. Запасаются добром для этого дела заранее – чем больше дашь, тем больше тебе в новом году вернётся.Во дворе – магазин. Идём и туда. Молодые продавщицы, не задумываясь, дают мешок пряников с прилавка, мы обнимаемся как родные. В «Шоколадном рае» вообще огромную коробку печенья дали!На улице каждого, кого встречают колядующие, принято окружать, петь ему, осыпать и требовать: «Хоть рубль, хоть пятак». Случайные прохожие в основном шарахаются. А зря. Отпускать колядующих пустыми нельзя! Есть и те, кто это знает. Семья, вышедшая гулять с собакой, сетует, что в карманах ни копейки, потом, пройдя несколько метров, окрикивают нас - ребёнок радостно несёт завалявшийся рубль в наш мешок. Все счастливы – теперь год точно будет для них удачным.Идем пешком по Карла Маркса. По ходу вспоминаем всех мало-мальски знакомых, кто здесь живёт, проникаем в один за другим подъезды. И это уже не наш масштаб – надо осчастливить весь город! Садимся в автобус. Здесь тоже просто ехать нельзя – песни, колядки, рис. Кто понимает – подходит к нашему мешку, как в былые времена к кондуктору, скидывает копеечку и ещё говорит спасибо.На очередном адресе натыкаемся на известного в городе человека – ведущую праздников Маргариту ХАЛДИНУ (её дочь Алина – одноклассница Софии). Маргарита просто плачет от счастья:И правда! Не всё же ей петь да плясать! И для неё кому-то надо. В благодарность здесь первый существенный улов: кроме продуктовых даров, ещё и тысяча рублей и, простите, по стопке хорошего алкоголя. Без этого никак. Колядующим принято наливать, потому что люди скромные и непьющие вряд ли такой объем веселья и огромные расстояния холодным вечером преодолеют.И снова нужен транспорт. Окружаем подходящего размера машину прямо на обочине, и - о чудо! – водитель везёт нас в другой конец города. Всего за этот вечер мы осчастливили четверых водителей – только двое из них таксисты. Везли нас и бесплатно, и за сто рублей, но уж точно ниже установленной по городу таксы. Потому что шутить с нами опасно – колядовщики испокон веков жадным делали гадости. Забегая вперёд, скажем: это был не наш метод.Наш маршрут начался в семь часов вечера от площади Ленина, а закончился в полночь в 18 микрорайоне. Из сотен открывшихся нам дверей закрылись только две – это были старики, которые сказали, что в доме больной человек. Мы кричали им через порог: здоровья ему! И верим, что это поможет.Плакали от счастья тоже двое, кроме Маргариты, старенькая бабушка, ветеран войны, сказала: «Что мы теперь знаем об ангарчанах? Все мужчины дома ходят с голым торсом – это раз. Это открытые, добрые, щедрые люди - два. И, как ни печально, старики продолжают открывать двери незнакомым людям - это три.К ночи куль стал просто неподъемным – тащили по земле. Делили добро до часу ночи. В нём были конфеты, пряники, печенье, мандарины, банка варенья, яблоки, гранат, беляши и 1050 рублей с мелочью. А сколько выпито и съедено на кухнях особо гостеприимных ангарчан, не сосчитать.Колядовать ещё можно до самого Крещения, 19 января. Хотите проверить наши слова? Вперёд!