И чего его боялись?

Вот и позади трудный високосный. Все его боялись, а он взял, да и закончился. Были, конечно, и проблемы, и беды, и трагедии, но в основном он прошёл практически без катаклизмов. Что он нам принёс, что дал, что взял, чему научил – лучше всего расскажут цифры. Недаром говорят: цифры и факты – вещь упрямая.
3297 рождений
и 3157 смертей зарегистрировано
с 1 января по 27 декабря 2016 года в АГО.
Молодые ангарчанки заключили интернациональные браки с гражданами из Таджикистана, Узбекистана, Сербии и даже Кении.
По частоте встречаемости самыми распространенными девичьими именами стали София (66), Виктория (61), Анастасия (59), Мария (55), Алиса (53), Екатерина (53) и Дарья (53).
Среди мальчиков больше всего Артёмов (98), Михаилов (79), Дмитриев (65), Александров (64) и Егоров (60).
Из редких имен в этот год родилось по одной Мелании, Дарёне, Паулине, Настасье, Оксане, Нине, Пелагеи, Алле, Изабелль-Виктории, Серафиме, Велине, Доминике и Изабелле. Зарегистрировано по одной Марье и Марусе, полное имя которых так и записано в свидетельстве о рождении. Среди мальчиков это Гавриил, Аркадий, Мстислав, Трофим, Эльдар, Севастьян, Ермолай, Демьян, Яков, Лука, Емельян, Феликс, Макарий, Дар и Еремей.
В 2016 году в АГО1162 человека
3212 детей пошли в первый класс.
окончили школу и получили аттестат о среднем общем образовании;
48
выпускников окончили общеобразовательные учреждения с золотой медалью, из них 18 выпускников получили по две медали - федерального и регионального уровней;
5
выпускников сдали ЕГЭ по одному из предметов на максимальные 100 баллов;
2
выпускника сдали ЕГЭ по двум предметам на максимальные 100 баллов;23
выпускника не получили аттестаты о среднем общем образовании.
53 новых магазина
появилось за этот год в Ангарске.
Торговые площади увеличились на 35550 квадратных метров.
Всего у нас в городе теперь 1340 магазинов,
а торговых площадей почти 222
тысячи. Большинство магазинов продовольственные – 409
.
А вот гипермаркетов и других универсальных магазинов меньше всего – 86.
220 мест 16 190 детей
открыто в дошкольных учреждениях за счёт нового детского сада
в 32 микрорайоне
от 1,5 до 7 лет посещают дошкольные учреждения;4144
ребёнка от 0 до 2 лет стоят в очереди на дошкольное учреждение;100 %
детей от 2 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.
2135 ДТП
зарегистрировано на дорогах АГО.
В 195
ДТП погибли 14
и ранены 255
человек. Пострадали 27
подростков, 1
погиб. 147
водителей повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и попались полиции в этом году.
75 преступлений
было совершено с тяжким причинением вреда здоровью, в 8
случаях это закончилось смертью потерпевшего. 4
таких преступления остаются нераскрытыми.
1686 краж
совершено в Ангарске, в том числе 351
квартирная. Нашли преступников только в 654
случаях. 362
человека попались на удочку мошенников. 17
умышленных убийств произошло в Ангарске за 11 месяцев 2016 года. Все были совершены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Удалось раскрыть из них 15.
Фото Николая СТЕРНИНА