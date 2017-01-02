И чего его боялись?



3297 рождений

и 3157 смертей зарегистрировано

с 1 января по 27 декабря 2016 года в АГО.

В 2016 году в АГО

3212 детей пошли в первый класс.

53 новых магазина

появилось за этот год в Ангарске.

220 мест

открыто в дошкольных учреждениях за счёт нового детского сада

в 32 микрорайоне

2135 ДТП

зарегистрировано на дорогах АГО.

Фото Николая СТЕРНИНА

Молодые ангарчанки заключили интернациональные браки с гражданами из Таджикистана, Узбекистана, Сербии и даже Кении.По частоте встречаемости самыми распространенными девичьими именами сталиСреди мальчиков больше всегоИз редких имен в этот год родилось по одной Мелании, Дарёне, Паулине, Настасье, Оксане, Нине, Пелагеи, Алле, Изабелль-Виктории, Серафиме, Велине, Доминике и Изабелле. Зарегистрировано по одной Марье и Марусе, полное имя которых так и записано в свидетельстве о рождении. Среди мальчиков это Гавриил, Аркадий, Мстислав, Трофим, Эльдар, Севастьян, Ермолай, Демьян, Яков, Лука, Емельян, Феликс, Макарий, Дар и Еремей.окончили школу и получили аттестат о среднем общем образовании;выпускников окончили общеобразовательные учреждения с золотой медалью, из них 18 выпускников получили по две медали - федерального и регионального уровней;выпускников сдали ЕГЭ по одному из предметов на максимальные 100 баллов;выпускника сдали ЕГЭ по двум предметам на максимальные 100 баллов;выпускника не получили аттестаты о среднем общем образовании.Торговые площади увеличились на 35550 квадратных метров.Всего у нас в городе теперьа торговых площадей почтитысячи. Большинство магазинов продовольственные –А вот гипермаркетов и других универсальных магазинов меньше всего –от 1,5 до 7 лет посещают дошкольные учреждения;ребёнка от 0 до 2 лет стоят в очереди на дошкольное учреждение;детей от 2 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.ДТП погиблии раненычеловек. Пострадалиподростков,погиб.водителей повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и попались полиции в этом году.было совершено с тяжким причинением вреда здоровью, вслучаях это закончилось смертью потерпевшего.таких преступления остаются нераскрытыми.совершено в Ангарске, в том числеквартирная. Нашли преступников только вслучаях.человека попались на удочку мошенников.умышленных убийств произошло в Ангарске за 11 месяцев 2016 года. Все были совершены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Удалось раскрыть из них