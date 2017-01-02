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И чего его боялись?


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Вчера, 11:58
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Вот и позади трудный високосный. Все его боялись, а он взял, да и закончился. Были, конечно, и проблемы, и беды, и трагедии, но в основном он прошёл практически без катаклизмов. Что он нам принёс, что дал, что взял, чему научил – лучше всего расскажут цифры. Недаром говорят: цифры и факты – вещь упрямая.

3297 рождений
и 3157 смертей зарегистрировано
с 1 января по 27 декабря 2016 года в АГО.


И чего его боялись?

Молодые ангарчанки заключили интернациональные браки с гражданами из Таджикистана, Узбекистана, Сербии и даже Кении.

По частоте встречаемости самыми распространенными девичьими именами стали София (66), Виктория (61), Анастасия (59), Мария (55), Алиса (53), Екатерина (53) и Дарья (53).

Среди мальчиков больше всего Артёмов (98), Михаилов (79), Дмитриев (65), Александров (64) и Егоров (60).

Из редких имен в этот год родилось по одной Мелании, Дарёне, Паулине, Настасье, Оксане, Нине, Пелагеи, Алле, Изабелль-Виктории, Серафиме, Велине, Доминике и Изабелле. Зарегистрировано по одной Марье и Марусе, полное имя которых так и записано в свидетельстве о рождении. Среди мальчиков это Гавриил, Аркадий, Мстислав, Трофим, Эльдар, Севастьян, Ермолай, Демьян, Яков, Лука, Емельян, Феликс, Макарий, Дар и Еремей.

В 2016 году в АГО
3212 детей пошли в первый класс.


И чего его боялись?

1162 человека окончили школу и получили аттестат о среднем общем образовании;

48 выпускников окончили общеобразовательные учреждения с золотой медалью, из них 18 выпускников получили по две медали - федерального и регионального уровней;

5 выпускников сдали ЕГЭ по одному из предметов на максимальные 100 баллов;

2 выпускника сдали ЕГЭ по двум предметам на максимальные 100 баллов;

23 выпускника не получили аттестаты о среднем общем образовании.

53 новых магазина
появилось за этот год в Ангарске.

Торговые площади увеличились на 35550 квадратных метров.

Всего у нас в городе теперь 1340 магазинов, а торговых площадей почти 222 тысячи. Большинство магазинов продовольственные – 409.

А вот гипермаркетов и других универсальных магазинов меньше всего – 86.

220 мест
открыто в дошкольных учреждениях за счёт нового детского сада
в 32 микрорайоне


И чего его боялись?

16 190 детей от 1,5 до 7 лет посещают дошкольные учреждения;

4144 ребёнка от 0 до 2 лет стоят в очереди на дошкольное учреждение;

100 % детей от 2 до 7 лет обеспечены местами в детских садах.

2135 ДТП
зарегистрировано на дорогах АГО.


И чего его боялись?

В 195 ДТП погибли 14 и ранены 255 человек. Пострадали 27 подростков, 1 погиб.

147 водителей повторно сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и попались полиции в этом году.

75 преступлений было совершено с тяжким причинением вреда здоровью, в 8 случаях это закончилось смертью потерпевшего. 4 таких преступления остаются нераскрытыми.

1686 краж совершено в Ангарске, в том числе 351 квартирная. Нашли преступников только в 654 случаях.

362 человека попались на удочку мошенников.

17 умышленных убийств произошло в Ангарске за 11 месяцев 2016 года. Все были совершены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Удалось раскрыть из них 15.

Фото Николая СТЕРНИНА
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