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У нас сбывается!


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Вчера, 14:49
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Что готовит Ангарску 2017 год?

У нас сбывается!
В этом томе «Афоризмов» - тысяча страниц. Есть где разгуляться.
Фото Николая СТЕРНИНА


По традиции наша редакция гадает каждые святки. Не на личную жизнь, а исключительно на жизнь города. Мы задаем конкретные вопросы. Самое поразительное, наши прогнозы сбываются с точностью до 80-90 процентов! А иногда вообще бьют в цель на все 100!

Чаще всего мы задаем пятёрку главных вопросов. Исключение сделали в прошлый раз, задали один вопрос: что ждёт наш город в 2016 году? Задавали и ёжились: шибко неспокойно было в мире. Да и страну лихорадило. Но в старинном пасьянсе из 20 карточек совпали 5: тополь, клубок, бусы, подкова, челн (парусник). Мы истолковали это как дорогу к счастью. Как в воду глядели, вокруг самолёты падали, люди травились, тонули, а в Ангарске год действительно прошёл относительно спокойно. Ещё и юбилейно.

Опыт по части гадания у нас накоплен немалый, в будущее мы заглядывали, крутя тарелочку, раскладывая руны и раскидывая карты Таро, тыкая в книгу «Мастер и Маргарита» БУЛГАКОВА и даже бросая монеты для Книги Перемен. И нам уже хотелось настоящих, конкретных перемен, без замысловатой китайской грамоты. Да ещё и к лучшему... Вначале хотели погадать по сборнику Омара ХАЙЯМА, он ведь мудрец, философ и поэт... Но, опробовав его на личных вопросах журналистов нашей газеты, передумали. Таких мрачных прогнозов мы ещё не видели!

Поэтому нынче решили задавать вопросы книге «Афоризмы. Золотая коллекция», издательства «Харвест-АСТ», Минск-Москва, 2003 года. А что? Объёмный том на тысячу страниц. Фактически – переносной Дом советов.

1-й вопрос: будет ли нынче достроена школа в 7 микрорайоне?

Ответ гласил: «Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня. Прочее всё отложить и сказать в подходящее время» (Гораций). Вот и пойми, что Гораций хотел этим сказать? И почему он нам предлагает отложить и без того отложенное? Вот уже более 20 лет? Детей не любил? Рим его знает…

2-й вопрос: получит ли Ангарск свои 373 млн. рублей от «Росатома», которые зависли в областном бюджете?

Ответ: «Встает вопрос, можно ли когда-нибудь предпочитать новых друзей старым» (неизвестный автор). Мы сломали голову, толкуя этот афоризм. И пришли к выводу, что это про губернатора Сергея ЛЕВЧЕНКО. А что? Он ведь ангарчанин (читай – старый друг). И новый руководитель области (читай - новый друг). Однако как ни крути, а Ангарск от того, что земляк возглавил область, никаких преференций не получил, как, к примеру, Черемхово от бывшего губернатора Сергея ЕРОЩЕНКО… Почему Ангарску, городу-донору, кормильцу, можно сказать, и поильцу, так не везет? Почему его губернаторы забывать начинают, как только избираются? Неизвестный автор нам так на этот вопрос и не ответил, как и на вопрос про деньги.

3-й вопрос: как будет выглядеть памятник первостроителям?

Мы не случайно сформулировали вопрос именно так. Потому как проект видели, знаем, что он из себя представляет. И всё же надеемся, что идею можно переверстать, чем проект не шутит? И получили ответ: «Искусству угрожают два чудовища: художник, который не является мастером, и мастер, который не является художником» (Анатоль ФРАНС). Ну надо же было так попасть! Вроде классная фраза, а конкретного ответа опять нет. Надеемся, что действительно обойдёмся без чудовищ. Хотя в спорах о памятнике скоро и до них дойдём…

4-й вопрос: произойдут ли в этом году перемены на политической арене Ангарска?

2016 год выдался на редкость спокойным. Ни тебе митингов, ни демонстраций, ни голодовок… Даже как-то не по себе. Скоро мхом зарастём, плесенью покроемся. Конечно, предсказуемость полезна для нервов, живи себе и не бойся завтрашнего дня. Говорят же китайцы: не дай вам Бог жить в эпоху перемен. С другой стороны, движение – это жизнь.

Ответ на наш вопрос: «Искусство состоит в том, что актёр чужое, данное ему авторами пьесы, делает своим собственным» (Евгений ВАХТАНГОВ). А вот это уже интересно! Кто это у нас на чужом горбу выедёт на политическую сцену?

5-й вопрос: что будет с рублём? Укрепится или упадёт ниже уровня канализации?

Ответ: «Лжец должен обладать хорошей памятью» (Квинтилиан). Это он про рубль? Если наш рубль «наврёт» в сторону повышения, мы разве против? Кстати, не знаем, как у кого, а у нас память хорошая. Мы ещё помним советские времена, когда на такие деньжищи можно было купить десяток яиц, бутылку подсолнечного масла, 5 батонов белого хлеба или 10 кг картошки, 20-литровую канистру бензина АИ-72, четыре взрослых билета в кино, пообедать в столовой или приобрести комплексный студенческий проездной билет на трамвай и троллейбус на месяц. Мы не против повторить!

Наталья ОЖОГИНА, Оксана ТИХАЯ
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