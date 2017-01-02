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Радость в подарок


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Вчера, 16:00
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Радость в подарок
Почти 50 детей получили возможность бесплатно поиграть в новогодние каникулы.
Фото предоставлено фондом «Будущее Сибири»


Благотворительный фонд «Будущее Сибири», который совсем недавно начал работать в Ангарске, решил устроить детям из семей, стоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, развлечения. Проект называется «Подари ребёнку радость».

5 и 9 января 48 детей самых разных возрастов собрались, чтобы поиграть в лазертаг и сходить в детскую игровую комнату. Руководители предоставили бесплатно свои услуги, фонд организовал подарки, а дети поделились своими эмоциями.

Эта акция одна из первых, проводимых фондом в Ангарске, в Иркутске они работают уже несколько лет. Например, устраивают совместные праздники для женщин, отбывающих наказание в колонии, и их детей. Желающих начать новую жизнь отправляют на реабилитацию, и многие уже успешно её прошли. В ближайшее время начнётся работа следующего долгосрочного проекта под названием «Накорми голодного». Кормить бесплатно будут неблагополучных людей, нуждающихся, тех, кто живёт на улице. Фонд приглашает волонтёров, а также организации, готовые участвовать в проекте. Телефон представителей фонда в Ангарске 8924-712-99-11.

Анастасия КУРМАЗОВА
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