Радость в подарок

Почти 50 детей получили возможность бесплатно поиграть в новогодние каникулы.

Фото предоставлено фондом «Будущее Сибири»

Анастасия КУРМАЗОВА

5 и 9 января 48 детей самых разных возрастов собрались, чтобы поиграть в лазертаг и сходить в детскую игровую комнату. Руководители предоставили бесплатно свои услуги, фонд организовал подарки, а дети поделились своими эмоциями.Эта акция одна из первых, проводимых фондом в Ангарске, в Иркутске они работают уже несколько лет. Например, устраивают совместные праздники для женщин, отбывающих наказание в колонии, и их детей. Желающих начать новую жизнь отправляют на реабилитацию, и многие уже успешно её прошли. В ближайшее время начнётся работа следующего долгосрочного проекта под названием «Накорми голодного». Кормить бесплатно будут неблагополучных людей, нуждающихся, тех, кто живёт на улице. Фонд приглашает волонтёров, а также организации, готовые участвовать в проекте. Телефон представителей фонда в Ангарске 8924-712-99-11.