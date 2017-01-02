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Без газеты скучно


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Вчера, 16:32
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10500-я подписчица Татьяна Николаевна ЕРЁМИНА сидела дома и не догадывалась, что в редакции нашей газеты ее ждет приз. Об этом ей сообщил муж троюродной сестры Сергей ВОЛОЖАНИН – постоянный подписчик и друг нашей газеты.

Без газеты скучно
Татьяна Николаевна ЕРЁМИНА призналась, что фотографироваться не любит. А в альбом, который мы ей подарили, сложит снимки двух сыновей, двух внучек, внука и правнука.

- Я всегда выписывала «Время», а в 2016 году сделала перерыв, - призналась нашей газете 67-летняя женщина. - И сразу поняла, как без газеты скучно: новостей не знаешь, что в городе происходит, не ведаешь. С чаем и то почитать нечего. Так что вернулась всерьез и надолго.

Родители Татьяны Николаевны приехали в Ангарск в 1947 году, когда города как такового еще и не было, жили в юртах в Майске. Папа - военный, его направили в Сибирь охранять тех, кто строил город. Татьяна Николаевна после школы выучилась на кондитера и устроилась в ресторан «Тайга». Вспоминает:

- «Тайга» наша славилась. Мы принимали все делегации, включая иностранные. Сначала было только булочное производство. Потом стали стряпать торты на заказ: медовый, рубленый. Точку свою в «Севере» открыли, чтобы кормить выпечкой ангарчан, которые в ресторан не ходят.

После 18 лет сладкой жизни Татьяна Еремина ушла на Ангарскую птицефабрику деньги зарабатывать: птичницам там платили больше. Однако через 13 лет снова вернулась в свою «Тайгу», где стряпала торты и булочки до самой пенсии. Сладкое и по сей день любит, но поскольку по состоянию здоровья мучное ей противопоказано, сейчас печет только по праздникам, чтобы в будни не соблазняться.

Татьяна Николаевна живет с сыном и его семьей. Помогает воспитывать четырехлетнего внука Сашу. Второй сын тоже живет в Ангарске. Для большого семейства как раз пригодится большой фотоальбом, который мы ей и подарили.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,
фото из личного архива Татьяны ЕРЁМИНОЙ
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