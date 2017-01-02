Без газеты скучно

Татьяна Николаевна ЕРЁМИНА призналась, что фотографироваться не любит. А в альбом, который мы ей подарили, сложит снимки двух сыновей, двух внучек, внука и правнука.

Галина ЛЕМЗЯКОВА,

фото из личного архива Татьяны ЕРЁМИНОЙ

- призналась нашей газете 67-летняя женщина. -Родители Татьяны Николаевны приехали в Ангарск в 1947 году, когда города как такового еще и не было, жили в юртах в Майске. Папа - военный, его направили в Сибирь охранять тех, кто строил город. Татьяна Николаевна после школы выучилась на кондитера и устроилась в ресторан «Тайга». Вспоминает:После 18 лет сладкой жизни Татьяна Еремина ушла на Ангарскую птицефабрику деньги зарабатывать: птичницам там платили больше. Однако через 13 лет снова вернулась в свою «Тайгу», где стряпала торты и булочки до самой пенсии. Сладкое и по сей день любит, но поскольку по состоянию здоровья мучное ей противопоказано, сейчас печет только по праздникам, чтобы в будни не соблазняться.Татьяна Николаевна живет с сыном и его семьей. Помогает воспитывать четырехлетнего внука Сашу. Второй сын тоже живет в Ангарске. Для большого семейства как раз пригодится большой фотоальбом, который мы ей и подарили.