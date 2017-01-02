Палки в руки!

Как быстро перебежать через зиму

Ходьба на лыжах на самом деле не ходьба. Профессиональный лыжник летит со скоростью примерно 25-30 км в час. Ходят слухи, что Гунде СВАН, шведский лыжник, развивал скорость до 80 км в час.

У кого каникулы, а у кого тренировки. Каток возле «Ермака».

Большой хоккей начинается с маленьких клюшек.

Оксана ТИХАЯ, фото Николая СТЕРНИНА

Этой зимой парк имени 10-летия Ангарска, где проходит лыжная трасса, заметно изменился: появилось освещение, новые лавочки и урны. Правда, в начале зимы, очищая дорожки от снега с помощью трактора, лыжню по незнанию подпортили. Но сейчас совместными усилиями привели в порядок. Мы были уверены, что вечером здесь никто не катается. Ошиблись. Виктор ИВАНИШИН с 12-летней дочкой Алёной, завершив круг, отстегивают лыжные крепления. Виктор работает по сменам и поэтому может себе позволить кататься и в будние дни.- рассказывает отец. Этой зимой Виктор купил себе новые лыжи, а до этого часто пользовался прокатом: взрослый комплект обходится 70 рублей за час. Кстати, по его мнению, ледовый городок с подсветкой очень органично вписался в картинку парка, здесь стало приятно гулять и в вечернее время.По словам гардеробщицы ДЮСШОР «Ангара», выдающей лыжный инвентарь, в новогодние праздники здесь было настоящее паломничество. У людей возвращается интерес к активному отдыху. Да и в будни тут хватает учащихся из техникумов и училищ. Всего на хранении около 60 лыжных комплектов от 32 до 46 размера. Прокат работает с 8.00 до 17.00 каждый день.После этого отправляемся на каток. Неприятный сюрприз: он не освещен, большие прожекторы не включены. Тем не менее на льду звенят клюшки. Одноклассники Влад ПОНОМАРЕНКО и Даниил СВИРИДОВ из школы № 19 живут поблизости и часто сюда ходят. А вот взрослые парни Сергей и Александр раньше всегда ездили на «Ермак».Массовые катания с освещением проходят в выходные дни. Во все другие дни недели до 19.00 тренируются группы фигуристов, конькобежцев, хоккеистов. Просто покататься можно позже, но в темноте. Еще наши читатели жаловались, что с недавних пор администрация спортшколы требует покупать билеты, чтобы переодеться в помещении, сходить в буфет или туалет. 20 рублей с ребенка, 35 со взрослого. Объективности ради такой приказ действует во всех спортивных школах и учреждениях Ангарска. Руководство объясняет это необходимостью платить за труд уборщиц, гардеробщиц и тех, кто готовит лед., - рассказывает Надежда СИЗЫХ, директор ДЮСШОР «Ангара». -На бесплатном катке, до которого мы тоже дошли, ни души. И хотя тут есть трибуна с четырьмя рядами пластиковых кресел, но переодеваться на открытом воздухе сегодня желающих нет.Зато на катке в 192 квартале, за ДЮСШОР «Ермак», жизнь кипит. Рядом многоэтажки, поэтому молодежи и взрослых, желающих покататься на коньках, предостаточно. Расценки за прокат и заточку такие же, как на «Ангаре». Из плюсов: прямо на улице расположен вагончик-буфет «Ермачок», но только сегодня он не работает. Каток освещен, мимо проносятся веселые раскрасневшиеся пары… Красота! И минус 21 им не помеха. А вот из недостатков мы отметили ну очень небольшую раздевалку. Выдающие инвентарь женщины тоже говорят, когда народу много, здесь просто нечем дышать.Самая новая и подготовленная для лыжников трасса находится, конечно, в ЛБК «Ангарский». Не так давно здесь стали освещать трассу и в вечернее время, до 21.00. У людей появилась возможность покататься и после работы. Год назад руководство ЛБК ввело новшество, которое многие посетители восприняли в штыки. Те, кто добирается на ЛБК на собственной машине, должны платить за парковку и пользование сопутствующим комплексом услуг 100 рублей. «Безлошадники» платят 50 рублей, получая за это возможность взять напрокат лыжи (если нет своих), воспользоваться гардеробом, а после пробежки попить в тепле кофе из автомата или домашнего термоса, переодеться в сухую одежду, сходить в туалет. Только не говорите, что 50-100 рублей за такой комплект услуг и, главное, профессионально подготовленную трассу – неподъёмная плата. Увы, время абсолютно бесплатного ушло.На ЛБК действуют две трассы и тропа здоровья. Даже если здесь идут соревнования (прежде всего комплекс предназначен для профессиональной подготовки спортсменов), у любителей есть возможность покататься на любой другой лыжне. Со своими лыжами можно приехать когда угодно. Прокат лыж работает со среды по воскресенье и стоит 100 рублей в час с ребенка и 150 со взрослого. Это значительно дороже, чем в городе. Директор ЛБК Владислав АРЕСТОВ объяснил, что за два года полностью обновлен весь инвентарь, к подготовке трасс предъявляются жесткие требования, да и техника тут применяется более современная и дорогая, что сказывается на стоимости услуг.Впрочем, и тут есть альтернатива: филиал ЛБК действует в 189 квартале, за МЖК. Это исторически сложившееся место активного отдыха ангарчан: трасса проходит по ровной местности, поэтому идеальна для новичков и любителей. Поэтому не оправдывайте собственную лень нехваткой времени, отсутствием компании и чем-то еще. Палки в руки - и вперед!