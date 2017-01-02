Газета лучше телевизора

Светлана ЕВСТРАТОВА (справа) в роли пирата на детском утреннике. Ей всегда достаются мужские роли: пират, Кощей, кот Базилио, Водяной. Играя роли, она так перевоплощается, что дети её не узнают.

Фото из архива С.Н. ЕВСТРАТОВОЙ



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Наталья ОЖОГИНА

- делится Светлана Николаевна. -За 25 лет что изменилось? Дети стали другими?– уверена Светлана Евстратова. –Светлане Николаевне 48 лет. С мужем Дмитрием они вместе росли в одном дворе, ходили в одну школу. Дочке Софье 13 лет, она учится в 7а классе 29-й школы, ударница, активистка, участвует в разных мероприятиях и ещё 7 лет ходит в музыкальную школу по классу фортепиано. Мама дочкой очень гордится.Интересно, что страсть к кондитерскому делу у нашей подписчицы не улеглась. Просто она превратилась в хобби.- рассказывает Светлана Николаевна. -Газету нашу Светлана Евстратова вот уже 10 лет выписывает.Спасибо на добром слове! За нами тоже не заржавеет – мы подарили нашей подписчице сертификат в Универмаг на Чайковского.