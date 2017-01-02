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Газета лучше телевизора


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Сегодня, 13:35
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Так считает наша 13000-я подписчица Светлана Николаевна ЕВСТРАТОВА, которая работает в детском учреждении № 116 воспитателем.

Газета лучше телевизора
Светлана ЕВСТРАТОВА (справа) в роли пирата на детском утреннике. Ей всегда достаются мужские роли: пират, Кощей, кот Базилио, Водяной. Играя роли, она так перевоплощается, что дети её не узнают.
Фото из архива С.Н. ЕВСТРАТОВОЙ


- С детьми интересно работать, - делится Светлана Николаевна. - Берёшь группу трёхлетнего возраста и ведёшь её до школы. На твоих глазах ребятишки подрастают, осваивают мир. Вообще-то я хотела идти учиться на кондитера, мне очень нравится эта профессия. Но моя мама, которая 40 лет отработала воспитателем, сказала, что это очень хорошая и творческая профессия. Вот и занимаюсь творчеством. Как окончила Ангарский педагогический колледж, так 25 лет и работаю. Первым моим выпускникам уже по 27 лет. Мы встречаемся и в «Одноклассниках» общаемся. Мои выпускники приходят к нам в детский сад навестить, рассказать как дела.

За 25 лет что изменилось? Дети стали другими?

- Нет, не стали, – уверена Светлана Евстратова. – Просто нынешние дошкольники стали гораздо более продвинутыми в плане освоения гаджетов. Игры и мультфильмы у них другие. А так дети всё такие же. Любознательные, открытые. Мне вообще плохих детей не попадалось. Просто сейчас другой век.

Светлане Николаевне 48 лет. С мужем Дмитрием они вместе росли в одном дворе, ходили в одну школу. Дочке Софье 13 лет, она учится в 7а классе 29-й школы, ударница, активистка, участвует в разных мероприятиях и ещё 7 лет ходит в музыкальную школу по классу фортепиано. Мама дочкой очень гордится.

Интересно, что страсть к кондитерскому делу у нашей подписчицы не улеглась. Просто она превратилась в хобби.

- Мы по выходным с дочкой вместе стряпаем, печём, - рассказывает Светлана Николаевна. - Иногда она сама стряпню затевает, блинчики или безе. А я люблю торты. Я очень люблю сладкое. Времени только вот мало на всё это. Особенно летом. У нас есть огород, недалеко от Малышовки, так что мы и там работаем. Рядом с огородом лес, куда мы ходим за грибами. Я очень люблю собирать грибы, нравится мне тихая охота. А вот муж любит рыбалку. Рассказала и поняла - не могу дождаться лета!

Газету нашу Светлана Евстратова вот уже 10 лет выписывает.

- Я особенно люблю четверговую газету. Придешь вечером домой, нальёшь чашечку кофе и сидишь… читаешь. После двенадцатичасовой работы (третий год так работаю, не хватает нам воспитателей) я телевизор просто физически смотреть не могу. А вот газета – самое то. Тишина, свежая информация, хорошие статьи – вот и вечер удался.

Спасибо на добром слове! За нами тоже не заржавеет – мы подарили нашей подписчице сертификат в Универмаг на Чайковского.

Ждём в редакции 10000-ю подписчицу – ПАРАЩИНУ И.В. (32 микрорайон, дом № 19), 13500-ю - АБРОСЬКИНУ В.И. (Мегет, 1 квартал) и 14500-ю – ПОЛЬНИКОВУ О.В. (6а микрорайон, дом № 15б). Не забудьте взять паспорт и подписную квитанцию, а также вашу любимую фотографию.


Наталья ОЖОГИНА
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