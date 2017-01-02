ПОДАРОК ОТ ДЕДА МОРОЗА

Ангарчанка родила сына в машине «скорой помощи»

Главный подарок на Новый год эта семья получила, как и полагается, утром 1 января. 14-летний Олег, Марина ДЯТЛОВА с новорождённым сыном Кириллом, Дмитрий СИЛЬЧЕНКО с 5-летней Миланой.

Фото Николая СТЕРНИНА



Галина ЛЕМЗЯКОВА



Счастливая мама рассказала нашей газете:Мы за столом недолго посидели. Примерно в час уже пошли спать. В пять утра я проснулась от боли в животе. Поняла, что начались схватки, но «скорую» сразу вызывать не стала. У меня это третий ребенок. Первого я рожала почти сутки. Вторую – пять часов. И хотя многие говорили, что третий вылетит как из пушки, я в это не верила. 03 набрала в шесть утра. И только потом разбудила маму.Бригада мне попалась замечательная. Девочки всю дорогу меня уговаривали потерпеть. На улице темно. Где мы едем, не видно. На полпути к больнице я разделась и легла на кресло. Врач остановила машину…Когда Марина вызывала «скорую», телефон ее мужа Дмитрия СИЛЬЧЕНКО был недоступен. Она смогла до него дозвониться уже в присутствии медиков. Сообщила, что поехала рожать, и положила трубку.В 8 утра, сдав смену, 41-летний работник «Ангарскцемента» в приемном покое перинатального центра узнал, что его жена в больницу не поступала. Теща утверждала, что «скорая» забрала Марину полтора часа назад. Дмитрий заволновался. В первое утро года улицы пустынны. Куда делась беременная супруга?Она перезвонила сама: «Поздравляю! Ты в третий раз стал папой».Первоапрельская шутка. Подарок к Новому году. Так говорят про детей, которые родились в конце декабря-начале января. В новогоднюю ночь в перинатальном центре родились 4 малыша. За первые 10 дней года их стало уже 69 - 37 мальчиков и 32 девочки.У Кирилла СИЛЬЧЕНКО в карточке было написано: № 2. Первого мальчика, который родился в три часа ночи, тоже назвали Кириллом. Его мама Юлия КОПАЧЕВА и первого ребенка рожала в новогоднюю ночь, только 14 лет назад. Традиция!- призналась нашей газете Марина Дятлова, в документах которой стоит фраза «домашние роды». -И если Кирилл стал для семьи Дятловой-Сильченко новогодним подарком, то их дочь Милана – рождественским. Девочка должна была родиться 14 января, но появилась на свет 7 января. Брат Олег старше ее почти на 10 лет. В феврале ему исполнится 15. Он учится в школе № 25, занимается легкой атлетикой и любит хоккей.Семья живет в 251 квартале. Переехали туда из Китоя. Квартиру в новом доме получили по программе переселения из ветхого жилья. Рожать четвертого ребенка не планируют. Говорят, что свой вклад в увеличение населения уже внесли. И теперь в перинатальный центр пойдут только за внуками.