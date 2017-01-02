На 102 году скончался почетный гражданин Иркутской области

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области Сергей Брилка от имени всего депутатского корпуса выражает глубокие соболезнования родным и близким Александра Александровича, его последователям, коллегам и ученикам: «В эти скорбные для всех нас дни примите слова поддержки и искреннего участия. Имя Александра Александровича Ежевского навечно вписано в российскую историю, а светлая память об этом великом Человеке навсегда сохранится в наших сердцах».Трудовые, гражданские и общественные заслуги А.А. Ежевского отмечены государством – он является кавалером четырех орденов Ленина, двух орденов Трудового Красного Знамени, награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой», знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью» и многими медалями. Избирался депутатом Верховного Совета СССР одиннадцати созывов. Является Заслуженным машиностроителем Российской Федерации, Почётным академиком Россельхозакадемии (РАСХН), Почётным гражданином Иркутской области, Почётным гражданином города Русе (Болгария). Научные достижения А.А. Ежевского огромны – Почётный профессор Московского государственного машиностроительного университета (МАМИ), до последнего времени он являлся генеральным советником Научно-технического центра «Сельхозмаш» (ГОСНИТИ). Имя А. А. Ежевского прижизненно (в 2014 году) присвоено Иркутскому государственному аграрному университету.Александра Александровича Ежевского уникальна, он всегда был человек из будущего и всю жизнь опережал время своими идеями и делами.Александр Александрович родился 3 ноября 1915 года в г. Тулун Иркутской губернии. Пятнадцатилетним подростком начал свой трудовой путь на машиностроительном заводе им. Куйбышева в городе Иркутске. После начала Великой Отечественной войны молодой инженер Ежевский рвался на фронт – отказали и как высококлассному специалисту выдали бронь – «ковать победу» в тылу.В послевоенные годы под руководством А.А. Ежевского в городе Иркутске налажено массовое автомобильное производство, положено начало первому в Иркутской области проекту по сборке автомобилей «Студебеккер», «Форд», «Шевроле», «Додж», а с 1951 года – грузовиков ГАЗ-51. В начале 1950-х годов отлично зарекомендовавшего себя Ежевского назначили директором Алтайского тракторного завода. Проработав чуть больше двух лет на Алтае, Александр Александрович получил новое назначение – директором крупнейшего в стране предприятия сельскохозяйственного машиностроения «Ростсельмаш».Результатом активной и плодотворной деятельности А.А. Ежевского в качестве директора крупных машиностроительных предприятий страны стала организация производства дизельного трактора ДТ-54, за разработку которого группе конструкторов была присуждена Государственная премия СССР, самоходных косилок, кукурузоуборочных комбайнов, почвообрабатывающих машин, овощеперерабатывающих агрегатов и другой сельхозтехники, сыгравшей ключевую роль в освоении целинных и залежных земель.Плодотворная деятельность Александра Александровича Ежевского в качестве директора крупных машиностроительных предприятий не остались незамеченной, и в 1954 году ему предложили пост заместителя министра автомобильного, тракторного и сельхозмашиностроения СССР. В 1980 году А.А. Ежевский назначается министром тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР.За время его работы в этих должностях в стране реконструировано большое количество промышленных предприятий, налажено производство сотен новых машин, решены многие социальные вопросы. Новый импульс в эти годы своего развития получили крупнейшие машиностроительные предприятия страны, в том числе «Ростсельмаш», Чебоксарский, Липецкий, Минский, Владимирский, Кишиневский тракторные заводы.Статус Александра Александровича всегда был высок: он являлся членом Совета Министров СССР, четыре раза избирался членом ЦК КПСС, пять раз депутатом Верховного Совета.Рабочий стаж А. А. Ежевского –, он до конца оставался в строю, последние годы занимался вопросами корректировки региональной программы по развитию сельского хозяйства в профильном министерстве Иркутской области, занимался общественной деятельностью. Являлся членом Президентского Совета региональной общественной организации «Иркутское землячество».К соболезнованиям спикера Сергея Брилки присоединился министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: "Приношу свои искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Александра Александровича, друзьям и тем, кто по счастью может считаться его учеником. Память о нем навсегда останется в наших сердцах".