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Для купания в проруби на Крещение - Байкал взглавил список лучших мест


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Вчера, 13:02
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Для купания в проруби на Крещение - Байкал взглавил список лучших мест
Байкал возглавил список самых лучших мест для купания в проруби на Крещение Господне, составленный Ростуризмом. Ведомство отмечает, что окунувшись в иордань, организованную на заповедном озере, в 2017 году можно отметить сразу два праздника: Крещение и начало Года заповедников и национальных парков. Местные туроператоры разработали тематические предложения, включающие экскурсии, проживание, обряд купания, праздничный ужин и русскую баню.

Кроме того, в рейтинг Ростуризма вошли Ферапонтов монастырь в Вологодской области, усадьба Поленово в Заповеднике русского пейзажа в Тульской области, горячие источники на территории Ачаирского женского монастыря недалеко от Омска, Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области, Зарайск в Московской области, Кунгурская ледяная пещера.

В Иркутске все желающие смогут окунуться в иордань на заливе Якоби. Прихожане и волонтеры начали работы по строительству ледяного комплекса 3 января.

Фото Сергея НЕДБАЙЛО

www.irk.ru
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