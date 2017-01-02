Что будет?

17 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

18 ЯНВАРЯ, СРЕДА



19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ



20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА



21 ЯНВАРЯ, СУББОТА



22 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

23 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

Расскажите нам о своих планах

на следующую неделю

по телефону 8-908-651-29-80.

(соревнования по беговым лыжам, которые состоятся 19 марта), подробности и регистрация на сайте alpmarathon.ru.музей часов.Художественный центр(ул. Карла Маркса, 41).библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.библиотека № 19 (Мегет), вход свободный.творческие мастерские, мрн Цементный.купание.Центральная библиотека, вход свободный.ДК «Современник», малый зал, вход свободный.ДШИ № 4.Центральная библиотека, вход свободный.г.Усолье-Сибирское, «Песня - это маленькая жизнь», Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.ДК «Лесник», справки по телефону 65-61-55.ДК «Нефтехимик».на тему «Томаты открытого грунта», ДК «Современник».ДК «Нефтехимик».библиотека № 16 (19 мрн, дом 11), вход свободный.Художественный центр (ул. Карла Маркса).по рассказам А. ВАМПИЛОВА (режиссёр А. ГОВОРИН), театр «Чудак», ДК «Нефтехимик», комната № 11.библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.- игрушек из бумаги Раисы КАЗАКОВОЙ.- работ детей и взрослых посетителей клуба по месту жительства «Мечта» ДЮЦ «Перспектива» «Новогодняя сказка».- художественного творчества Елизаветы ОСИПЕНКО «Цветы от Лизы».Вход свободный, справки по тел. 52-19-45.