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Что будет?


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Сегодня, 11:05
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17 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

Началась регистрация участников большого альпинистского марафона (соревнования по беговым лыжам, которые состоятся 19 марта), подробности и регистрация на сайте alpmarathon.ru.

10.00-17.30 - до 31 января работает выставка «Мир кукол», музей часов.

16.00 – выставка работ художницы Аси БЕЛОВОЙ и её учеников, Художественный центр(ул. Карла Маркса, 41).

18 ЯНВАРЯ, СРЕДА

13.00 – выставка-кроссворд «Добро пожаловать в Средиземье», библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.

14.00 – выставка-обзор «В чудный зимний вечерок девушки гадали», библиотека № 19 (Мегет), вход свободный.

17.00 – развлекательная программа «Сказки зимнего леса», творческие мастерские, мрн Цементный.

23.00 – богослужение у иордани (пойма реки Китой за лагерем «Казачье войско), купание.

19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

До 16.00 – купание в иордани в честь дня Крещения Господня.

11.00 – литературно-музыкальная композиция к 125-летию Марины ЦВЕТАЕВОЙ, Центральная библиотека, вход свободный.

13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Причины появления болезней», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

18.30 – фольклорное мероприятие «Зимние святки», ДШИ № 4.

20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

14.00 – концерт вокального ансамбля «Нежность», Центральная библиотека, вход свободный.

17.00 - концерт членов ЛИТО им Ю.П. АКСАМЕНТОВА, г.Усолье-Сибирское, «Песня - это маленькая жизнь», Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.

18.00 – спектакль детского театра «Шкода» «Третий лишний», ДК «Лесник», справки по телефону 65-61-55.

18.30 - концерт, посвященный Всемирному дню группы The Beatles, ДК «Нефтехимик».

21 ЯНВАРЯ, СУББОТА

10.00 – лекция в клубе садоводов «Надежда» на тему «Томаты открытого грунта», ДК «Современник».

22 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

12.00 – сказочное представление «Театра сказок», ДК «Нефтехимик».

14.00 – заседание клуба «Веснянка», мастер-класс «Зайчик на пальчик», библиотека № 16 (19 мрн, дом 11), вход свободный.

16.00 – открытие выставки работ ДХШ № 1 «Пленэр», Художественный центр (ул. Карла Маркса).

17.00 – премьера спектакля «Стечение обстоятельств» по рассказам А. ВАМПИЛОВА (режиссёр А. ГОВОРИН), театр «Чудак», ДК «Нефтехимик», комната № 11.

23 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

12.30 – литературный лабиринт по творчеству Л. КЭРРОЛЛА «Сказка для Алисы», библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.

10.00-20.00 –работают выставки во Дворце ветеранов «Победа»:

- игрушек из бумаги Раисы КАЗАКОВОЙ.

- работ детей и взрослых посетителей клуба по месту жительства «Мечта» ДЮЦ «Перспектива» «Новогодняя сказка».

- художественного творчества Елизаветы ОСИПЕНКО «Цветы от Лизы».

Вход свободный, справки по тел. 52-19-45.

Расскажите нам о своих планах
на следующую неделю
по телефону 8-908-651-29-80.
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