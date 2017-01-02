Что будет?

17 ЯНВАРЯ, ВТОРНИКНачалась регистрация участников большого альпинистского марафона
(соревнования по беговым лыжам, которые состоятся 19 марта), подробности и регистрация на сайте alpmarathon.ru.10.00-17.30 - до 31 января работает выставка «Мир кукол»,
музей часов.16.00 – выставка работ художницы Аси БЕЛОВОЙ и её учеников,
Художественный центр(ул. Карла Маркса, 41).
18 ЯНВАРЯ, СРЕДА13.00 – выставка-кроссворд «Добро пожаловать в Средиземье»,
библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.14.00 – выставка-обзор «В чудный зимний вечерок девушки гадали»,
библиотека № 19 (Мегет), вход свободный.17.00 – развлекательная программа «Сказки зимнего леса»,
творческие мастерские, мрн Цементный.23.00 – богослужение у иордани (пойма реки Китой за лагерем «Казачье войско),
купание.
До 16.00 – купание в иордани в честь дня Крещения Господня.11.00 – литературно-музыкальная композиция к 125-летию Марины ЦВЕТАЕВОЙ,
19 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
Центральная библиотека, вход свободный.13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Причины появления болезней»,
ДК «Современник», малый зал, вход свободный.18.30 – фольклорное мероприятие «Зимние святки»,
ДШИ № 4.
14.00 – концерт вокального ансамбля «Нежность»,
20 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА
Центральная библиотека, вход свободный.17.00 - концерт членов ЛИТО им Ю.П. АКСАМЕНТОВА,
г.Усолье-Сибирское, «Песня - это маленькая жизнь», Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.
18.00 – спектакль детского театра «Шкода» «Третий лишний»,
ДК «Лесник», справки по телефону 65-61-55.18.30 - концерт, посвященный Всемирному дню группы The Beatles,
ДК «Нефтехимик».
10.00 – лекция в клубе садоводов «Надежда»
21 ЯНВАРЯ, СУББОТА
на тему «Томаты открытого грунта», ДК «Современник».
12.00 – сказочное представление «Театра сказок»,
22 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ДК «Нефтехимик».14.00 – заседание клуба «Веснянка», мастер-класс «Зайчик на пальчик»,
библиотека № 16 (19 мрн, дом 11), вход свободный.16.00 – открытие выставки работ ДХШ № 1 «Пленэр»,
Художественный центр (ул. Карла Маркса).
17.00 – премьера спектакля «Стечение обстоятельств»
по рассказам А. ВАМПИЛОВА (режиссёр А. ГОВОРИН), театр «Чудак», ДК «Нефтехимик», комната № 11.
23 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК12.30 – литературный лабиринт по творчеству Л. КЭРРОЛЛА «Сказка для Алисы»,
библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.10.00-20.00 –работают выставки во Дворце ветеранов «Победа»:
- игрушек из бумаги Раисы КАЗАКОВОЙ.
- работ детей и взрослых посетителей клуба по месту жительства «Мечта» ДЮЦ «Перспектива» «Новогодняя сказка».
- художественного творчества Елизаветы ОСИПЕНКО «Цветы от Лизы».
Вход свободный, справки по тел. 52-19-45.
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на следующую неделю
по телефону 8-908-651-29-80.