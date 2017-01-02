Не терять хватку

Ангарская полиция подвела итоги работы за 2016 годДля человека, от полицейских будней далёкого, информация, прозвучавшая на оперативном совещании УМВД России по городу Ангарску, была шокирующей. Так, в прошлом году в Ангарском городском округе было зарегистрировано 4136 преступлений, к уголовной ответственности привлечено 1723 преступника.А.Е КАЛИЩУК, вручая благодарность Елене ДЕМКО, старшему инспектору отделения анализа, планирования и контроля УМВД России по городу Ангарску, отметил, что 40% полиции – женщины, которых нужно благодарить вдвойне.
Фото Николая СТЕРНИНА
Но по сравнению с 2015 годом всё не так и плохо: как доложил Андрей СУСЛОВ, начальник УМВД России по городу Ангарску, в 2016 году преступлений было на 21% меньше, тяжких и особо тяжких меньше на 37, убийств - на 62, мошенничеств - на 40%. Практически в 2 раза сократилось число разбойных нападений.
В прошлом году ангарской полиции удалось раскрыть несколько резонансных преступлений. Так, в октябре 2016 года в заболоченном овраге микрорайона Китой был обнаружен труп 41-летнего мужчины без ног, задержан преступник - ранее судимая 31-летняя Е.А. КАРПУХИНА. В августе за кражу автомобилей задержана организованная преступная группа из трех человек, которые совершили 24 угона. За кражи из 20 гаражей задержаны два ангарчанина.
На совещании не обошли и тему «Боярышника»: по информации А.В. Суслова, полиция направила в администрацию АГО списки 90 предпринимателей, которые занимались незаконной реализацией алкогольной продукции. В результате с ними расторгнуты договоры аренды, демонтировано и вывезено 35 киосков, изъято 32 тонны 443 литра алкогольной продукции. Кроме того, в Ангарске пресечена деятельность подпольного цеха по производству спиртосодержащей продукции в виде косметических средств «Экстракт» и «Янтарный+», изъято более 3 тысяч литров. Поэтому в Ангарске и не было отравившихся со смертельным исходом.
Как отметил А.Е. КАЛИЩУК, начальник ГУ МВД России по Иркутской области, генерал-лейтенант полиции, сотрудники правоохранительных сил - люди осведомленные, много видят и много знают, вот только не всегда вовремя действуют. Генерал-лейтенант считает, что результаты работы ангарской полиции заслуживают уважения, но нужно менять методы работы. - В Ангарске растет количество похищенных автомобилей. Но всё это мы уже проходили в Иркутске, где раньше в год похищалось 1000 транспортных средств. Поменяли подход: перестали исходить от факта преступления, стали работать в отношении организованных преступных групп. Результат: в 2016 году в Иркутске было похищено 280 автотранспортных средств, 136 вернули законным владельцам.
Тут с генерал-лейтенантом можно поспорить, ведь преступники из Иркутска, где их прижала полиция, ушли в Шелехов и Ангарск, так что нашим полицейским не позавидуешь. Но А.Е. Калищук уверен, что любую проблему можно решить, если работать слаженно.- Талантливый активный участковый больше преступлений раскрывает, чем ленивый оперативник. Не надо работу разделять. Надо воевать не числом, а умением. Ко мне пострадавший обратился: очевидное преступление, но уголовное дело приостановлено – преступника объявили в розыск, дело на полочку положили. После обращения преступника нашли буквально за неделю, дело направили в суд. Сколько полицейских и почему мимо этого уголовного дела прошли?
Меня критикуют за частую смену руководителей, но я продолжу эту практику – неэффективных буду увольнять.
Генерал-лейтенант неумолим и в отношении сотрудников, которые злоупотребляют алкоголем.
-Кара для всех однозначная – увольнение. Невзирая на должности, звания и заслуги. Увольнял и буду увольнять.
Его поддержал А.В. Суслов, предложивший дать принципиальную оценку работе подразделений ангарской полиции, в том числе и отдельных руководителей. Но «разбор полетов» провели во второй части совещания, без журналистов.
Ольга КРАСНОВА