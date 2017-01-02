Не терять хватку

Ангарская полиция подвела итоги работы за 2016 год

А.Е КАЛИЩУК, вручая благодарность Елене ДЕМКО, старшему инспектору отделения анализа, планирования и контроля УМВД России по городу Ангарску, отметил, что 40% полиции – женщины, которых нужно благодарить вдвойне.

Фото Николая СТЕРНИНА

Ольга КРАСНОВА

Но по сравнению с 2015 годом всё не так и плохо: как доложил Андрей СУСЛОВ, начальник УМВД России по городу Ангарску, в 2016 году преступлений было на 21% меньше, тяжких и особо тяжких меньше на 37, убийств - на 62, мошенничеств - на 40%. Практически в 2 раза сократилось число разбойных нападений.В прошлом году ангарской полиции удалось раскрыть несколько резонансных преступлений. Так, в октябре 2016 года в заболоченном овраге микрорайона Китой был обнаружен труп 41-летнего мужчины без ног, задержан преступник - ранее судимая 31-летняя Е.А. КАРПУХИНА. В августе за кражу автомобилей задержана организованная преступная группа из трех человек, которые совершили 24 угона. За кражи из 20 гаражей задержаны два ангарчанина.На совещании не обошли и тему «Боярышника»: по информации А.В. Суслова, полиция направила в администрацию АГО списки 90 предпринимателей, которые занимались незаконной реализацией алкогольной продукции. В результате с ними расторгнуты договоры аренды, демонтировано и вывезено 35 киосков, изъято 32 тонны 443 литра алкогольной продукции. Кроме того, в Ангарске пресечена деятельность подпольного цеха по производству спиртосодержащей продукции в виде косметических средств «Экстракт» и «Янтарный+», изъято более 3 тысяч литров. Поэтому в Ангарске и не было отравившихся со смертельным исходом.Как отметил А.Е. КАЛИЩУК, начальник ГУ МВД России по Иркутской области, генерал-лейтенант полиции, сотрудники правоохранительных сил - люди осведомленные, много видят и много знают, вот только не всегда вовремя действуют. Генерал-лейтенант считает, что результаты работы ангарской полиции заслуживают уважения, но нужно менять методы работы.Тут с генерал-лейтенантом можно поспорить, ведь преступники из Иркутска, где их прижала полиция, ушли в Шелехов и Ангарск, так что нашим полицейским не позавидуешь. Но А.Е. Калищук уверен, что любую проблему можно решить, если работать слаженно.Генерал-лейтенант неумолим и в отношении сотрудников, которые злоупотребляют алкоголем.Его поддержал А.В. Суслов, предложивший дать принципиальную оценку работе подразделений ангарской полиции, в том числе и отдельных руководителей. Но «разбор полетов» провели во второй части совещания, без журналистов.