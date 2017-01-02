Как в деревне

Анна Николаевна РОДИОНОВА на своём огороде. Летом потопаешь, зимой полопаешь.

Фото из архива А.Н. РОДИОНОВОЙ



Наталья ОЖОГИНА



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- рассказывает Сергей Владимирович. -Сергей Владимирович по стопам матери пошёл, тоже работал в АУС экскаваторщиком, сейчас, после закрытия предприятия, ищет работу.Живут Анна Николаевна с сыном в микрорайоне Новый-4. У них там и огород свой есть.- говорит Сергей Владимирович. -Нашей подписчице за многолетнюю верность газете достался сертификат в Универмаг на Чайковского. Сын обещал выбрать достойный подарок матери.10000 подписчицу – ПАРАЩИНУ И.В. (32 микрорайон, дом № 19), 13500 - АБРОСЬКИНУ В.И. (Мегет, 1 квартал), 14500 – ПОЛЬНИКОВУ О.В. (6а микрорайон, дом № 15 б), 15500 – ЗУЕВА Д.Н. (206 квартал, дом №3) и 16000 – ТУТЫНИНУ (1 квартал, дом № 12).Не забудьте взять паспорт и подписную квитанцию, а также вашу любимую фотографию.