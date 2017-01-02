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Как в деревне


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Сегодня, 12:26
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12500-я подписчица, 81-летняя Анна Николаевна РОДИОНОВА по состоянию здоровья не смогла сама прийти в редакцию за подарком. Поэтому за призом пришёл её сын Сергей Владимирович.

Как в деревне
Анна Николаевна РОДИОНОВА на своём огороде. Летом потопаешь, зимой полопаешь.
Фото из архива А.Н. РОДИОНОВОЙ

- Мама подписывается на газету очень давно, даже не могу сказать, сколько лет, сколько себя помню, столько и выписывает, - рассказывает Сергей Владимирович. - Всю жизнь она проработала сварщиком на РМЗ АУС-6. Ветеран труда, у неё две медали и один орден. Мама уже очень плохо видит, на сварке зрение потеряла, читает газету в очках.

Сергей Владимирович по стопам матери пошёл, тоже работал в АУС экскаваторщиком, сейчас, после закрытия предприятия, ищет работу.

Живут Анна Николаевна с сыном в микрорайоне Новый-4. У них там и огород свой есть.

- У нас там всё растёт, все овощи, малина, - говорит Сергей Владимирович. - Летом поработаем, на зиму продовольствие запасём, продовольственную программу выполним. Вообще мне нравится жить в нашем посёлке, люди здесь дружнее, чем в городе. В основном все друг друга знают. Можно сказать, как в деревне живём. Думаю, когда нас расселят (а это должно уже скоро произойти), будет труднее. Не уверен, что нам будет лучше на новом месте…

Нашей подписчице за многолетнюю верность газете достался сертификат в Универмаг на Чайковского. Сын обещал выбрать достойный подарок матери.

Наталья ОЖОГИНА


Ждём в редакции

10000 подписчицу – ПАРАЩИНУ И.В. (32 микрорайон, дом № 19), 13500 - АБРОСЬКИНУ В.И. (Мегет, 1 квартал), 14500 – ПОЛЬНИКОВУ О.В. (6а микрорайон, дом № 15 б), 15500 – ЗУЕВА Д.Н. (206 квартал, дом №3) и 16000 – ТУТЫНИНУ (1 квартал, дом № 12).

Не забудьте взять паспорт и подписную квитанцию, а также вашу любимую фотографию.
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