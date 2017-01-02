Бутерброд без масла

Народ переходит на домашнее питание

Горбуша под конец года подешевела…

…курица подорожала…

…а вот цены на мясо не изменились.

Сыр в этом году перешёл в разряд деликатесов.

Анастасия КУРМАЗОВА, фото Николая СТЕРНИНА

Не зря говорят: «кому война, кому мать родна». В декабре продовольственные магазины и рынки отыгрались на нас за все наши попытки экономить. Цены взлетели, причём сделали они это ещё в начале месяца. Статистика – вещь упрямая, согласно мониторингу цен на основные продукты питания, постоянно проводимому в Ангарске, многие позиции по сравнению с августом значительно подорожали. Что особенно обидно, в основном это коснулось товаров местных производителей. Тех самых, которые обещали нам, что значительного скачка цен они не допустят назло всяким там санкциям.Однако факты и кошельки говорят сами за себя. Куриное яйцо 1-й категории в среднем подорожало на 40%! То есть ещё летом десяток можно было купить за 50 рублей, теперь же он стоит 70 рублей. Так же значительно поднялось в цене сливочное масло: от 150-180 рублей за килограмм в августе до 265-310 рублей в декабре. И это ещё в мониторинге указывается стоимость килограмма. На самом же деле 200-граммовые пачки нередко стоят выше 120 рублей, то есть стоимость килограмма приближается к 600 рублям!Подорожала и курица, правда, не столь значительно: с 130 до 160 рублей за килограмм, то есть примерно на 20%. Цифры мониторинга утверждают, что под конец декабря стоимость куриного мяса снизилась даже ниже уровня августовских цен. На одном из ангарских рынков курицу можно было купить по 96 рублей за килограмм! Может быть, всё дело в приметах, ведь буквально из каждого утюга на нас неслась информация, что на новогоднем столе не должно быть даже куриного духу. Пришлось торговле пускать в ход ценовые рычаги. Теперь же всё вернулось на прежние позиции.Ещё один пример заметного скачка цен – колбасные изделия. И ведь тоже всё местное, максимум из соседних регионов. И даже, как уверяют производители, из местного мяса. Однако цены выросли на 15-20% в зависимости от величины торговой накрутки, т.е. совести продавцов.Несколько лет назад резкое повышение стоимости гречневой крупы вызвало настоящий переполох. Такая простая и привычная гречка обогнала даже рис, всегда занимавший первое место по стоимости среди круп. Тогда говорили: страшный неурожай, засуха и прочее. Однако с тех пор эта крупа успела лишь немного подешеветь, а в 2016 году снова отвоевала звание самой дорогой, только теперь уже тихо, без сенсаций - 80-95 рублей за килограмм.Есть, конечно, и приятные моменты. Практически не изменились цены на мясо, как свинину, так и говядину. Очевидно, потому что они и без того были критично высокими. Немного подешевела рыба, значительно упал в стоимости сахар. Так что готовим телегу зимой и запасаем впрок до будущего сезона заготовок.Кстати, насчёт запасов и прочих хитростей. Потребительская корзина – понятие вполне конкретное и закреплённое законодательством (ФЗ от 03.12.12 «227-ФЗ»). И рассчитывается она довольно просто: 50% в ней составляет продуктовая корзина и 50% всё остальное, то есть ЖКХ, сервис, одежда и транспорт. Но здесь речь идёт о покрывании минимальных потребностей, то есть банальном пропитании. На это, по приблизительным расчётам Интернет-ресурса «Ценомер», должно уходить примерно по 4,5 тысячи рублей в месяц на одного взрослого жителя Ангарска. Сумма вполне реальная. Вот только рассчитана она исходя из стандартов здорового питания, без учёта обедов в кафе, заказа пиццы на дом и бесконечных бутербродов. Хотя этот самый стандарт, расписывающий примерный рацион для разных возрастных групп, предполагает вполне насыщенное 6-разовое питание из довольно простых, но полезных блюд.Итак, получив очередную зарплату, сразу же откладываем половину на еду. Покупаем простые продукты: мясо (а не полуфабрикаты), овощи, крупы. Начинаем готовить! Кашу на завтрак, суп и второе на обед, кефир перед сном. Продукты выбираем тщательно, не стесняемся обойти несколько магазинов: как показывает статистика, цены в разных торговых точках нашего города могут различаться до 50%. Это никакое не крохоборство, а здоровый практичный подход. Обидно тратить деньги на еду, когда можно потратить их на удовольствия!