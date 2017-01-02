.
,

Московский суд Пресненского района признал «Аэрофлот» виновным


0

Вчера, 17:05
 Количество просмотров: 49
    

Московский суд Пресненского района признал «Аэрофлот» виновным

Московский суд Пресненского района признал «Аэрофлот» виновным в том, что вынудил пассажиров ждать 12 часов из-за задержки рейса в Шереметьево. Компанию обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Legal.Report».

Постановление вынесено по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензий». Как отмечается в публикации, рейс Москва-Красноярск был задержан из-за того, что потребовалась замена самолета, а резервного лайнера не было. Руководство компании приняло решение о переносе времени вылета.
Далее: news.rambler.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
9 медалей на межрегиональных соревнованиях по конькобежному спорту
Итоги первенства области по стрельбе из лука
Привезла серебро с чемпионата Европы по бобслею
Все новости категории

Реклама


Продам дачу в Китое.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел. 8-904-155-97-71 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

Происшествия
Трамвай сошёл с рельсов
Машину увезли вместе с детьми
Четверо пострадавших
Все новости категории

Общество
Московский суд Пресненского района признал «Аэрофлот» виновным
Бутерброд без масла
Как в деревне
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (101)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru