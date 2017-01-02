Московский суд Пресненского района признал «Аэрофлот» виновным в том, что вынудил пассажиров ждать 12 часов из-за задержки рейса в Шереметьево. Компанию обязали выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Legal.Report».
Постановление вынесено по статье «Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензий». Как отмечается в публикации, рейс Москва-Красноярск был задержан из-за того, что потребовалась замена самолета, а резервного лайнера не было. Руководство компании приняло решение о переносе времени вылета.
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