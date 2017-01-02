Оградили ветерана от звонков коллекторов

Гражданин П. пожаловался на поступающие ежедневно на протяжении нескольких месяцев звонки от представителей ООО «АктивБизнесКоллекшн»Судебные приставы выяснили, что данная организация зарегистрирована в Москве и входит в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В результате телефонных переговоров номер мобильного устройства гражданина П. был исключен из базы данных коллекторского агентства.Напомним, с января 2017 года в УФССП России по Иркутской области начал свою работу отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. В случае, если у граждан возникли претензии к работе коллекторов, они могут заявить об этом специалистам отдела.