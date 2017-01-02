Оградили ветерана от звонков коллекторов

Первым обратившимся к судебным приставам Приангарья с претензией к работе коллекторов стал 87-летний иркутянин, ветеран Великой Отечественной войны.
Гражданин П. пожаловался на поступающие ежедневно на протяжении нескольких месяцев звонки от представителей ООО «АктивБизнесКоллекшн» с требованием возврата долга его дочери, с которой он давно не общается и которая при оформлении кредита указала в документах номер телефона своих родителей. Беспокойство гражданина П. в связи с этим также вызывало психическое здоровье его супруги.
Судебные приставы выяснили, что данная организация зарегистрирована в Москве и входит в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. В результате телефонных переговоров номер мобильного устройства гражданина П. был исключен из базы данных коллекторского агентства.
Напомним, с января 2017 года в УФССП России по Иркутской области начал свою работу отдел ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности. В случае, если у граждан возникли претензии к работе коллекторов, они могут заявить об этом специалистам отдела.Пресс-служба УФССП России по Иркутской области
Фото из архива УФССП России по Иркутской областиr38.fssprus.ru