В Иркутской области продолжается реализация Государственной программы по добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.На территории Российской Федерации действует Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Она направлена на объединение потенциала проживающих за рубежом соотечественников с потребностями развития российских регионов. Данной программой дополняется система мер, направленных на стабилизацию численности населения страны.В Иркутской области реализация Государственной программы началась в 2007 году. За это время прибыло более 9,5 тысяч соотечественников из Узбекистана, Таджикистана, Казахстана, Кыргызстана, Беларуси, Украины и других республик. Требования к потенциальным участникам предъявляются высокие. Они должны быть трудоспособными, обладать квалификацией и опытом работы по специальности и владеть русским языком.Государственной программой Иркутской области «Труд и занятость» предусмотрено принять на территории Приангарья в 2016-2018 годах 2205 человек . В прошедшем году на учет поставлено 1054 человека, из них 460 участника и 594 члена семьи. Процент выполнения от запланировано показателя составил более 147%.По статистике больше всего прибыло граждан из Украины, Таджикистана, Армении и Узбекистана. Практически все участники трудоспособного возраста и имеют востребованные на рынке труда профессии.С начала действия Государственной программы в Управление по вопросам миграции ГУ МВД России по Иркутской области обратились с заявлением 17351 человек. Из-за рубежа поступило 7396 заявлений, из них 2957 от участников и 4439 от членов семьи. От соотечественников, временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, поступило 9955 обращений (4600 – от участников, 5655 – от членов семьи). Выдано 11422 свидетельства участника Госпрограммы. В основном участники работают по востребованным специальностям: врачи, младший медицинский персонал, инженеры, слесари, плотники, токари, электрики, водители строительной спецтехники и другие.Для привлечения к участию в Государственной программе различных категорий граждан сотрудники управления по вопросам миграции проводят встречи с иностранными студентами в учебных заведениях областного центра и представителями национальных культурных объединений, конфессий; организуют видеоконференции с представительствами МВД в Армении и Украине.В 2016 году гражданство Российской Федерации приобрели 2050 человек, из них 1052 – участники Госпрограммы. Всего с начала реализации программы гражданство РФ получили 7606 соотечественников.По информации УВМ ГУ МВД России по Иркутской области