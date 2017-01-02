В новом году россияне будут жить с новыми законами

«Известия» составили гид по 10 самым заметным инициативам, которые начинают действовать с 1 января нового года. Повышение пенсионного возраста для госслужащих, льготы для социально ориентированных НКО, дополнительные помощники для депутатов и сенаторов, увеличение финансирования партий. Рядовые граждане больше не смогут купить пиво в больших пластиковых бутылках, а родителям предстоит освоить новые правила перевозки детей в автомобиле. Коллекторам предписано искать цивилизованные методы общения с должниками.Повышение пенсионного возрастаНовые правила выхода на пенсию с 1 января 2017 года действуют для государственных гражданских служащих, муниципальных служащих, а также для лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные должности региона и муниципальные должности на постоянной основе. Все эти категории получат право на назначение и выплату страховой пенсии по старости: мужчины — по достижении возраста 65 лет, женщины — 63 лет. Однако увеличение «пенсионного порога» будет проходить поэтапно, ежегодно по полгода.Закон о новостных агрегаторахКрупные новостные интернет-агрегаторы с ежедневной аудиторией более 1 млн человек приравниваются к СМИ. Теперь они обязаны «проверять достоверность распространяемых общественно значимых сведений до их распространения» и незамедлительно прекращать их распространение на основании предписания Роскомнадзора. Кроме того, нельзя использовать новостной агрегатор для разглашения сведений, составляющих гостайну, для распространения призывов к террору или публичного оправдания терроризма, для распространения порочащей информации. Наконец, агрегаторам теперь придется соблюдать запреты и ограничения, предусмотренные законодательством о выборах.Закон о коллекторахДокумент был принят после резонансной истории с коллектором из Ульяновска, который бросил в окно должнику «коктейль Молотова» и попал в кроватку двухлетнего ребенка. Теперь закон запрещает коллекторам причинять вред должнику, применять физическую силу или угрозы, угрожать убийством или причинять вред здоровью, уничтожать или повреждать имущество, оказывать психологическое давление, используя выражения и действия, унижающие честь и достоинство. Также коллекторы не имеют права раскрывать сведения о должнике и его долге третьим лицам, не могут звонить должникам по ночам и чаще двух раз в неделю.Выбивать долги теперь имеют право только кредитные организации, внесенные в специальный государственный реестр. Этот реестр будет вести уполномоченный правительством орган, который появится к концу года. Пошлина за организацию коллекторской деятельности вырастет в 10 раз — с 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Штраф за нарушение регламента взаимодействия взыскателя с должником увеличен также в 10 раз — до 2 млн рублей.Налог на электронный контентИностранные компании, торгующие через интернет электронным контентом на территории России, с 1 января 2017 года должны будут зарегистрироваться в специальном электронном учете налоговой службы и платить налоги наравне со своими российскими конкурентами.В частности, налог на добавленную стоимость (НДС) будет взиматься при продаже электронных книг, изображений, музыки, аудиовизуальных произведений, компьютерных программ (включая компьютерные игры), баз данных, в том числе путем предоставления удаленного доступа к ним, включая обновления и дополнительные опции.Не надо будет платить НДС, если поставка товаров и услуг, заказанных через сеть, осуществляется офлайн, также не облагается налогом продажа программ и баз данных на материальных носителях, консультационные услуги по электронной почте и оказание услуг по предоставлению доступа в интернет. Для российских компаний, торгующих контентом через сеть, предусмотрены льготы.Закон о поддержке социальных НКОО том, что некоммерческие организации, действующие в социальной сфере, необходимо поддержать, президент Владимир Путин заявил в послании Федеральному собранию в декабре 2015 года. Теперь с 1 января НКО могут получить статус исполнителя общественно полезных услуг, что дает им льготы и преференции не менее чем на два года. Для получения такого статуса организация должна в течение как минимум одного года оказывать общественно полезные услуги надлежащего качества и при этом не выполнять функции иностранного агента, а также не иметь задолженностей по налогам и сборам.Перечень услуг для социально ориентированных НКО утвердило в октябре правительство. В список вошли, в частности, услуги по оказанию социальной помощи пожилым людям, детям, инвалидам, людям в непростой жизненной ситуации, а также услуги по оказанию паллиативной медицинской помощи и ряд других. Минэкономразвития считает, что в России уже сейчас де-факто действует более 140 тыс. социально ориентированных НКО, в которых работает около 900 тыс. человек.Пивной законС 1 января запрещен выпуск и продажа пива в пластиковых бутылках объемом больше 1,5 л. Соответствующие поправки Госдума приняла в первом чтении еще в 2014 году.Первые полгода можно распродавать старые заказы в крупных бутылках, но с 1 июля они должны исчезнуть из продажи. За нарушения закона предусмотрены штрафы: до 200 тыс. для должностных лиц, до 500 тыс. — для юридических.Закон о детских автокреслахСмягчена норма об обязательном использовании автокресел для детей возрастом младше 12 лет. Теперь детей от 7 до 12 лет можно перевозить без специальных устройств, но только на заднем сиденье, пристегнув штатным ремнем безопасности. А вот при перевозке ребенка на переднем сиденье по-прежнему придется использовать полноценное автокресло. Детей до 7 лет можно будет возить только в креслах — все прочие «специальные удерживающие устройства» с 1 января исключены. Штраф за нарушения остается прежним — 3 тыс. рублей. Вдобавок появится и новый вид «дорожного» штрафа — 500 рублей за оставление в салоне машины ребенка младше семи лет.Закон о парламентских помощникахСейчас у каждого депутата два помощника по работе в Госдуме и три помощника по работе в регионе, фонд оплаты труда на всех составлял 165 тыс. рублей. Теперь эта сумма увеличивается до 230 тыс. За счет этой разницы депутаты получат еще двух помощников в регионе, от которого они избраны. Изменения призваны помочь парламентариям наладить качественную коммуникацию с избирателями. Новые правила коснутся и членов Совета Федерации — у них тоже появятся дополнительные помощники.Закон об увеличении финансирования партийС 1 января парламентская партия будет получать из бюджета за голос каждого проголосовавшего за нее избирателя не 110 рублей, как раньше, а 152. По новым правилам «Единая Россия» будет получать 4,3 млрд рублей, КПРФ и ЛДПР почти поровну — по миллиарду, а «Справедливая Россия» — 0,5 млрд рублей. По сравнению с прошлой думской пятилеткой свой доход увеличат только единороссы и либерал-демократы.Дополнительных выплат из бюджета при этом не потребуется — фактически парламентская четверка перераспределила между собой ту сумму, которую ранее получала из бюджета партия «Яблоко», набравшая на выборах в Думу 3% голосов в 2011 году, что также давало право на госфинансирование.Закон о публичном обсуждении госзакупок от 1 млрд рублейС 1 января вступит в силу постановление правительства, которое утверждает правила проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Такое обсуждение станет необходимым, если закупки проводятся конкурентными способами (например, не у единственного поставщика или монополиста) и начальная цена контракта превышает 1 млрд рублей. Не выносятся на обсуждение контракты по гособоронзаказу, повторные аукционы и конкурсы, запросы предложений, запросы котировок на гуманитарную помощь либо ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.Проводить обсуждение должны заказчики и ряд отдельных видов юрлиц. Обязательное общественное обсуждение должно проходить в два этапа в специализированном разделе, который будет создан в единой информационной системе (ЕИС), и в виде очных публичных слушаний. На площадке ЕИС участвовать в обсуждении, оставлять свои комментарии и предложения смогут любые юрлица, физлица и госорганы.Читайте далее: http://izvestia.ru/news/654165#ixzz4WBSfgUby