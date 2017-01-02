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СК Свердловской области г. Серова возбудил таки дело


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Сегодня, 14:06
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СК Свердловской области г. Серова возбудил таки дело

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования 40 человек при катании на ледяной горке в городе Серове Свердловской области. Об этом информирует пресс-служба регионального управления СК.

«По версии следствия, в период с конца декабря 2016 по начало января 2017 года во время работы ледяного городка, возведённого на площади около Дворца культуры металлургов, более 40 местных жителей, в том числе и несовершеннолетние, получили травмы различной степени тяжести при катании на ледяных горках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК России (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
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