В Ангарске полицейские поощрили граждан, которые помогли раскрыть преступления

Ночью в начале декабря 40-летнего ангарчанина Сергея Бахтина, проживающего в одном из домов 26 квартала, разбудил шум на улице. Посмотрев в окно, мужчина обратил внимание на стоящий у бордюра телевизор и открытую балконную дверь в доме напротив. Через некоторое время он увидел неизвестного, который нес в руках различные вещи. Сергей немедленно сообщил о происходящем в дежурную часть полиции. Благодаря этому своевременному сообщению предполагаемый квартирный вор был застигнут патрульным экипажем полиции практически на месте преступления и доставлен в отдел внутренних дел.
Во втором случае задержать грабителя по горячим следам сотрудникам полиции помогла активная гражданская позиция жительницы Ангарска Татьяны Лютиковой. В середине декабря женщина, проживающая в 74 квартале, увидела в окно, как какой-то мужчина, спрятавшийся за углом здания, торопливо изучает содержимое дамской сумочки. Бдительной ангарчанке, имеющей большой стаж работы в правоохранительных органах, действия гражданина показались весьма подозрительными, поэтому она незамедлительно позвонила в полицию, подробно описав приметы мужчины и направление его движения. Вскоре ранее судимый 29-летний местный житель был задержан стражами порядка. Установлено, что незадолго до этого молодой человек в лесном массиве совершил нападение на женщину и завладел её сумкой.
Таким образом, благодаря сведениям, полученным полицейскими от бдительных неравнодушных граждан, удалось в кратчайшие сроки задержать двух злоумышленников, которые теперь понесут заслуженное наказание.
Сегодня начальник Управления МВД России по г. Ангарску полковник полиции Андрей Суслов поблагодарил Сергея Бахтина и Татьяну Лютикову за их решительные грамотные действия, гражданскую сознательность и вручил им Благодарственные письма, а также ценные подарки.
Источник: Пресс-служба УМВД России по г. Ангарску