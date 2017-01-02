В Иркутской области будет создан областной Союз садоводов
К 1 марта 2017 года в Иркутской области будет создан областной Союз садоводов. Об этом сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко на совещании по вопросу взаимодействия с садоводческими некоммерческими товариществами.
Союз создается с целью взаимодействия между органами исполнительной власти и садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан. В рамках совещания также принято решение о проведении собрания садоводов Иркутской области в апреле текущего года, где планируется обсудить меры государственной поддержки для садоводов, актуальные вопросы, а также наметить план проведения Форума садоводов Иркутской области, который пройдет в 4 квартале 2017 года.
- В настоящее время в области более 1320 садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в которых состоит 386 тыс. семей. Ежегодно садоводы выращивают более 15% картофеля, 25% овощей, 95% плодов и ягод от объемов, производимых в области всеми категориями хозяйств, - отметил Александр Кириленко.
В рамках поддержки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с 2014 года действует Закон Иркутской области «Об областной государственной поддержке деятельности по ведению садоводства, огородничества и дачного хозяйства на территории Иркутской области». В соответствии с ним принята подпрограмма «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Иркутской области». Она предусматривает содействие в ремонте автомобильных дорог общего пользования местного значения к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям; льготный проезд отдельным категориям граждан, пользующихся автобусными садоводческими маршрутами и электричками.
Также огороднические и дачные некоммерческие объединения граждан Иркутской области могут получить гранты в форме субсидий из областного бюджета на развитие инженерной инфраструктуры объектов общего пользования.
источник: irkobl.ru