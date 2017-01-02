Уроки церковнославянского

Храм Успенья Божьей Матери в микрорайоне Новый был первым православным храмом в нашем городе.

Это написано по-русски. Попробуйте прочесть и понять.

Если тебя неудача постигла,

Если не в силах развеять тоску,

Осенью мягкой, осенью тихой

Выйди скорей к моему

роднику…

Если глаза затуманились

влагой,

Из родника поплещи на глаза.

Можешь поплакать,

спокойно поплакать –

Кто разберет, где вода,

где слеза…

- Блажен муж, иже не иде

на сОвет нечестивых,

и на пути грешных не ста,

и на седалищи губителей

не седе...

Понимать церковнославянский язык учат в школе при храме.



Видишь, вон там журавли

пролетели?

У горизонта растаял их крик.

А если ты болен, прикован

к постели,

То пусть тебе снится

целебный родник.

Александр АФАНАСЬЕВ,

фото автора и Николая Стернина

Курсирующий ранним утром вдоль поселка Нового автобус седьмого маршрута полон людей. От остановки «Церковь» до находящейся здесь воинской части и храма дорога одна. И так бывает, что к восьми утра по левой стороне узкой дороги идут в свою часть бравые солдатики и офицеры внутренних войск, а по правой так же серьезно и деловито спешат прихожане храма - матушки, певчие, свеченосцы, молодые и не очень, но тоже на службу.И помнится мне, как медленно, выверяя каждый шаг, подходила к порогу храма женщина на костылях. И сразу же несколько человек устремлялись к ней на помощь. Поддерживали с двух сторон, открывали дверь:Значит, зачем-то нужна была и она тут этим ранним ни свет ни заря утром? Значит, и она здесь тоже была воин – воин рати Христовой...Несколько лет назад после праздничной пасхальной службы собрались прихожане храма в трапезной, чтобы похристосоваться, по обычаю отведать только что освященных куличей да принесенной матушками нехитрой снеди. Народ встретился за столом разный, иные пришли сюда впервые и, уставшие от ночной службы, сидели за столом и ели молча. И вдруг в дальнем конце стола раздался чей-то голос. Сидящая там женщина запела:Голос звучал, звеня и переливаясь, вызывая из небытия щемящие душу слова:Когда мы расходились после трапезы, я увидел женщину, которая пела. Она сидела у другого конца стола на инвалидной коляске и, улыбаясь, прощалась со всеми, кто проходил мимо.Потом я узнал, что Валентина поет в церковном хоре. И именно ее голосом звучат читаемые в начале каждой воскресной утрени псалмы. Чтеца не видно, только лишь звонкий, родником льющийся в утренних, едва тронутых светом свечей сумерках голос:В конце года я пригласил певчую Валентину на один из своих уроков по церковнославянскому языку для показа моим ученикам настоящего, используемого на службах распевного чтения. Она, извинившись, что не может по немощи встать на ноги, прочла отрывок из Евангелия и первый псалом. И дети, стоя, слушали ее сильный, колокольчиком звучащий, певучий голос:Каждая буква славянского текста, включая непроизносимые в обычной нашей речи безударные гласные, звучала у неё отчетливо и ясно.Уже уходя, она сказала детям, что для правильного чтения нужно все время держать губы трубочкой, будто произносишь букву «о», и четко произносить окончания слов.Ну а мне всё не забывалась спетая ею песня о роднике. Наконец, нашлась и купилась книга иеромонаха Романа с его стихами, одно из которых так и называлось: «Родник». И ожили в памяти услышанные той пасхальной ночью слова:Наши занятия в воскресной школе продолжались своим чередом. Медленно, воробьиным шагом осваивалась славянская азбука. Мы уже почти добрались до буквы «ж» или «живЕте», что означает «живите!».В тот день наш батюшка сказал в конце проповеди, что просветляются лица тех, кто имеют чистую совесть:И я понял, почему не так, как обычно, звучало в этот день пение в храме. Как будто смолк всегда поющий в стенах нашего храма звонкий и светлый ручеёк...В конце следующего в воскресной школе занятия я спросил у детей, помнят ли они Валентину.Я вытягиваю губы трубочкой, как бы стараясь произнести букву «о», и начинаю:…Край города. По дороге мчится ранний седьмой маршрут. Остановка «Церковь». Справа – купола православного храма, а слева – пост воинской части. И снова идем мы воскресным утром каждый на свою службу по пути. Взрослые и их дети, офицеры и их солдаты.И бывают среди нас потери. Но все новые свежие силы становятся в строй, заменяя собою гибнущих воинов. И точно так же, как это бывало во все времена, не оскудевает малый христианский остаток наших людей. Потому что именно из этого малого произойдет духовное возрождение великой страны.