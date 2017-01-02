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В сотне лучших


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Сегодня, 16:21
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Две ангарские школы - № 9 и № 15 – вошли в список 100 лучших школ России по итогам 2016 года.

Конкурс «100 лучших школ России» - мероприятие ежегодное. Церемония награждения победителей проводится в Санкт-Петербурге.

Для участия в конкурсе образовательные учреждения готовили информационную справку о своей работе, собирали отзывы от органов власти о школе, информацию о медалистах и результатах ЕГЭ. И самое главное, информацию о своих выпускниках – чем больше среди них успешных, состоявшихся руководителей, тем больше шанс.

Так, в числе успешных выпускников школы № 15 Андрей ЛЕВЧЕНКО - директор «Стальконструкции» (сын губернатора Иркутской области), Денис СМОЛЬНИКОВ - президент областной федерации по ушу-саньда, Антон СКИДАН - замдиректора лицея № 2, Наталья БЫЛИНКИНА и Сергей ГАПОТЧЕНКО – работники администрации АГО, и другие.

Школа № 9 решилась на участие в таком конкурсе именно из-за высоких результатов ЕГЭ. В прошлом учебном году её выпускники получили по химии средний балл 82, по биологии 90, по русскому 73,6 из 100 возможных. Для обычной средней общеобразовательной школы это просто супер. Кроме того, из 18 выпускников прошлого года 13 поступили в вузы на бюджетное отделение.

Гордость школы № 9 – медалистки прошлого года Юля КОВАЛЬ и Оля РЯБОВА, которые остались учиться в нашем регионе, в Иркутском медицинском университете.

Кроме всего прочего, школа № 9 – это лучшая школа для спортсменов. В ней восемь спортивных классов, расписание уроков которых подстроено под тренировки. Спортсмен может быть успешен и в спорте, и в учёбе.

Директор школы № 15 Виктор Иванович МЕНЬШОВ и директор школы №9 Елена Викторовна ФИЛАТОВА получили звание «Директор года-2016».

P.S.

Из года в год в список «100 лучших школ России» попадали школа № 10 и лицей № 2. Не обнаружив их в этом списке, мы позвонили заместителю директора по УВР школы № 10 Людмиле ШВАРЁВОЙ и спросили, как так вышло.

- Участие в платных конкурсах наша школа принципиально не принимает, - объяснила нашей газете Людмила Викторовна. - Мы участвуем только в конкурсе, проводимом «Учительской газетой». Участие в нём бесплатное и не требует большого пакета бумаг от школы. Независимо от нас специалисты просматривают результаты нашей работы. В этом конкурсе мы и входили в списки лучших в начале этого учебного года.

КСТАТИ
Участие в конкурсе «100 лучших школ России» стоило 19 тысяч рублей от учебного учреждения. Школе № 15 помог её выпускник и спонсор Андрей Сергеевич ЛЕВЧЕНКО.

Настя ЖИЛКИНА
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