Воду пейте из цистерн

В этот раз лёд на Китое слишком тонкий, всего 10 сантиметров. Подойти к иордани можно только по помостам.
Фото Николая СТЕРНИНАВот и наступил один из самых светлых праздников – Крещение Господне. Иордань в этом году у нас располагается где и прежде в последние годы – недалеко от старого Китойского моста, рядом со «Сковородкой».
Службы, занимающиеся подготовкой к празднику, ожидают, что в этом году, как обычно, к иордани подтянется не меньше трех тысяч горожан. Однако нынче лёд не слишком крепкий, по замерам всего 10 сантиметров. На такой лёд выпускать большую толпу народа, конечно, нельзя, поэтому выходить к иордани можно только по деревянному помосту. Рядом с прорубью организована полевая кухня, где можно попить горячий чай, а также цистерны с освящённой питьевой водой.
Кстати, перед праздником в редакцию пришло письмо за подписью начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Ангарске Д.Ф. САВИНЫХ, где сообщается:
«В январе 2010 года, в период празднования Крещения Господня, среди населения г. Иркутска сложилась неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация, в результате которой было зарегистрировано 360 случаев острой кишечной инфекции преимущественно ротавирусной и норовирусной этиологии».
Во избежание неблагоприятной эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор информирует, что пить воду из иордани на Китое, а также из других поверхностных водоёмов запрещено, поскольку ведомство не гарантирует качество этой воды.
Кроме цистерн возле иордани на Китое, освящённую воду будут, как всегда, наливать во дворе Свято-Троицкого кафедрального собора.
Мария ИЛЬЮШКИНА