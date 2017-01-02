.
,

Воду пейте из цистерн


0

Сегодня, 16:28
 Количество просмотров: 51
    

Воду пейте из цистерн
В этот раз лёд на Китое слишком тонкий, всего 10 сантиметров. Подойти к иордани можно только по помостам.
Фото Николая СТЕРНИНА


Вот и наступил один из самых светлых праздников – Крещение Господне. Иордань в этом году у нас располагается где и прежде в последние годы – недалеко от старого Китойского моста, рядом со «Сковородкой».

Службы, занимающиеся подготовкой к празднику, ожидают, что в этом году, как обычно, к иордани подтянется не меньше трех тысяч горожан. Однако нынче лёд не слишком крепкий, по замерам всего 10 сантиметров. На такой лёд выпускать большую толпу народа, конечно, нельзя, поэтому выходить к иордани можно только по деревянному помосту. Рядом с прорубью организована полевая кухня, где можно попить горячий чай, а также цистерны с освящённой питьевой водой.

Кстати, перед праздником в редакцию пришло письмо за подписью начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Ангарске Д.Ф. САВИНЫХ, где сообщается:

«В январе 2010 года, в период празднования Крещения Господня, среди населения г. Иркутска сложилась неблагоприятная санитарно-эпидемиологическая ситуация, в результате которой было зарегистрировано 360 случаев острой кишечной инфекции преимущественно ротавирусной и норовирусной этиологии».

Во избежание неблагоприятной эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор информирует, что пить воду из иордани на Китое, а также из других поверхностных водоёмов запрещено, поскольку ведомство не гарантирует качество этой воды.

Кроме цистерн возле иордани на Китое, освящённую воду будут, как всегда, наливать во дворе Свято-Троицкого кафедрального собора.

Мария ИЛЬЮШКИНА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
За кубком под потолок
Объединились
Победное начало
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ С Л/А
для работы 1 раз в неделю
по четвергам.
Тел. 52-29-55 ___________________________
Продам дачу в Китое.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел. 8-904-155-97-71 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

Происшествия
Грабитель задержан по горячим следам
Чистил город
Давайте помогу!
Все новости категории

Общество
От нас не уезжают
Чудеса и Ася
Воду пейте из цистерн
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (143)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru