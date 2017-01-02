Воду пейте из цистерн

Фото Николая СТЕРНИНА

Мария ИЛЬЮШКИНА

Службы, занимающиеся подготовкой к празднику, ожидают, что в этом году, как обычно, к иордани подтянется не меньше трех тысяч горожан. Однако нынче лёд не слишком крепкий, по замерам всего 10 сантиметров. На такой лёд выпускать большую толпу народа, конечно, нельзя, поэтому выходить к иордани можно только по деревянному помосту. Рядом с прорубью организована полевая кухня, где можно попить горячий чай, а также цистерны с освящённой питьевой водой.Кстати, перед праздником в редакцию пришло письмо за подписью начальника территориального отдела Роспотребнадзора в Ангарске Д.Ф. САВИНЫХ, где сообщается:Во избежание неблагоприятной эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор информирует, что пить воду из иордани на Китое, а также из других поверхностных водоёмов запрещено, поскольку ведомство не гарантирует качество этой воды.Кроме цистерн возле иордани на Китое, освящённую воду будут, как всегда, наливать во дворе Свято-Троицкого кафедрального собора.