Чудеса и Ася

Фото Николая СТЕРНИНА



Оксана ТИХАЯ

– Улыбается Ася.Насколько силён педагог, можно судить по его ученикам. Эта выставка интересна еще и тем, что условно разделена по темам, которые параллельно развивают учитель и ученики. Ангарские СМИ долгое время считали Асю увлеченной одними котами. Но сама художница с этим не согласна:Творя в сказочно-мифологическом и анималистическом жанре, от её внешне простых работ трудно отвести взгляд. Потому что в каждой работе она оставляет частичку себя. Вот «Автопортрет» - кот, рисует рыбу и лукаво оглядывается через плечо, сияя её, Асиными, глазами. Кошка с аквариумом («Колыбельная для рыбки»)– образ её беременности. А «Моё солнышко», большая кошка, баюкающая котенка – уже апофеоз материнства.На этой выставке зрители увидят и новых персонажей, например, коровку Жужу, 15 иллюстраций которой к книге красноярской детской писательницы нарисовала Ася. Можете ли вы себе представить, как выглядят солнечные зайчики? Те самые, которые мы в детстве пускали зеркальцами? На картине Беловой эти зайчики-лучики резвятся среди зеленой травы, испуская вокруг себя сияние, которое буквально ощущаешь от картины.Глядя на них, таких радостных, чистых и незамутненных, забываешь, что полтора года назад художница находилась меду жизнью и смертью, упав со второго этажа строящегося дома. Она лежала в реанимации, потом был долгий период реабилитации. Правда, сама Ася это период откровенно не хочет вспоминать. Никаких поблажек после болезни себе не делала, сейчас работает на две ставки.Совершенно убеждена, что спасла её работа: иначе у нее просто не было выбора. Наверное, неслучайно именно она вошла в Книгу рекордов Иркутской области 2016 года на стр. 75. Мы же склонны считать это не только проявлением профессионализма ангарских врачей, но и одним из самых настоящих чудес, вернувших нам одну из самых ярких ангарских художниц.Приходите, посмотрите на её серию байкальских пейзажей, поданных автором в мягкой, ей одной свойственной манере или «Рождественского ангела», пролетающего над заснеженным селением с церквушкой и катающимися на санках детьми. И вы почувствуете, как благодать тихо входит в ваше сердце.