От нас не уезжают

Богатые люди – не те, у кого много денег, а те, у кого много детей. Так водится у бурят. Об этом нам рассказала 14000-я подписчица нашей газеты Людмила Фёдоровна ЗАНГЕЕВА.Людмила ЗАНГЕЕВА говорит, что в бурятских семьях богатство измеряется количеством детей, здесь рожают по 3-5 ребятишек.
Фото Николая СТЕРНИНА
Людмила Фёдоровна живёт в Одинске. Родилась там и выросла. - Я коренная, там и мама родилась, деды и прадеды. У меня там вся моя родня. 700 лет где-то уже нашим корням. Я в селе и замуж вышла, троих детей родила. Сын Николай в Иркутске живёт, остальные рядом, в Одинске. Дочка Женя работает в совхозе бухгалтером. А сын Александр в энергосетях электриком. От нас вообще молодёжь почти не уезжает. Напротив, к нам приезжают очень многие. Жить остаются. Одинск, он такой, притягивает людей. Кто к нам приедет, посмотрит и уже хочет жить здесь. Так что у нас демографической проблемы нет. А ещё потому, что рожают в бурятских семьях по 3-4 и даже 5 детей. 3 ребёнка - это нормально для бурятской семьи. А ещё люди у нас очень дружные, всегда друг другу помогают. Когда свадьба – гуляет вся деревня. Сегодня я к тебе пришёл, завтра ты ко мне. Так и живём…
Людмила Фёдоровна работала дояркой, до 2001 года. Награждена орденом «Знак Почета», медалью ВДНХ и тремя знаками «Ударник пятилетки». Ветеран труда. - Газета в нашей семье давно, - говорит подписчица. - Раньше её выписывали мои родители. Я сама стала выписывать, когда замуж вышла в 1970 году. Особенно люблю читать актуальные, проблемные статьи. Про транспорт, например.
Вот поговоришь с таким человеком, и душа радуется. Не всё в наше время люди деньгами измеряют. За верность газете и правильное отношение к жизни мы подарили Людмиле Фёдоровне Зангеевой сертификат в Универмаг на Чайковского.
Наталья ОЖОГИНА