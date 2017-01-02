От нас не уезжают

Фото Николая СТЕРНИНА

Наталья ОЖОГИНА

Людмила Фёдоровна живёт в Одинске. Родилась там и выросла.Людмила Фёдоровна работала дояркой, до 2001 года. Награждена орденом «Знак Почета», медалью ВДНХ и тремя знаками «Ударник пятилетки». Ветеран труда.Вот поговоришь с таким человеком, и душа радуется. Не всё в наше время люди деньгами измеряют. За верность газете и правильное отношение к жизни мы подарили Людмиле Фёдоровне Зангеевой сертификат в Универмаг на Чайковского.