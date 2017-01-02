Мусор в дело

Как дети меняют мир



Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Николая СТЕРНИНА

День детских изобретений здесь отмечают всей школой. Каждый класс - команда. Кабинеты школы и рекреации заняты столами, на каждом – творческий хаос. Такое скопление вещей – бутылок, проводов, коробок и прочей мелочи – стимулирует детей к тому, чтобы найти им другое применение и, возможно, в будущем спасти измученную планету от мусора.В начальной школе № 40 тренер по робототехнике - замдиректора Елена Михайловна ПОРОШИНА, она же классный руководитель 3А класса. Стол её учеников, которые учатся в профильном, робототехническом классе, отличается от других. На нём уже не предметы быта, а профессиональный конструктор NXT, на нем и занимаются ребята в кружке. Выглядит он в точности как «Лего», только, кроме пластмассовых деталей, к нему прилагаются «умные коробочки» с дисплеем, кнопочками, возможностью их запрограммировать. Прикрепляешь к своему роботу такую, задаешь программу – и робот ходит. Причём столько шагов, сколько заложено. Вот и подкралось незаметно будущее, которое мы в фильме «Терминатор» видели…Руководитель всего муниципального ресурсного центра «Робомир» на базе школы № 40 - Ирина Цыреновна БУРЖАТОВА, замдиректора по учебно-воспитательной работе. Конструктор для занятий детям даёт школа. Педагоги прошли обучение у тренеров из Москвы, спонсоры (фонд Олега ДЕРИПАСКИ и группа компаний «EN+») выделили средства, и обычная школа стала школой изобретателей.Итак, что же изобрели дети 17 января 2017 года? Умную пожарную сигнализацию, которая должна сама вызвать пожарных и начать тушить пожар (3Б класс). Устройство, поливающее цветы, когда никого нет дома (Даша ЛЕВИНА, 4Б класс). Гусеницу-автомобиль, которая на детских площадках будет катать детей, а встроенные пылесосы собирать мусор с площадки (Лера ЗЕМЕРОВА, 4Б). Робота-помощника для мамы (Ксюша ТУМЕРБУЛАТОВА, 4А). Робомашину-спасателя, вытаскивающую людей из чрезвычайных ситуаций (Миша СОКОЛОВ, Саша ЭРНСТ, Глеб ЕПОНЕШНИКОВ, Рома САДОВСКИЙ, 4В). Дом будущего, в котором вместо лестниц эскалаторы и из которого выйти на прогулку инвалиду не проблема (Сёма БЕЛАН, 2Б). Космолёт, разрушающий все метеориты, угрожающие нашей планете (Вова ПАШКОВ, 2Б). Плавающий сад-понтон (коллективная идея 5Д), на котором можно сажать и деревья, и цветы. Работать он должен от солнечных батарей, полив ему не нужен. Машину, которая производит бумагу из пластика и бережет деревья (Максим МОРОЗ, Миша ГУСЕВ, Таня ЩЕРБАКОВА, 5Д).И не надо думать, что детей можно обмануть. Они живут с нами на одной планете и все проблемы видят. Судите сами, какие из них дети считают самыми больными.На изобретения, признанные лучшими на конкурсе, ребята получат патент от школы, то есть получат возможность представить свою идею на школьной научно-практической конференции, а затем на международном экологическом конкурсе «Биотоп». И кто знает, может, там и до настоящего патента недалеко.