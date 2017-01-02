Газету возим в Шелехов

Фото из архива Н.С. АНОДИНОЙ

Наталья ОЖОГИНА

Надежда Степановна в Ангарске с 1972 года. Приехала сюда из села Журавлиха Первомайского района Алтайского края. Приехала сама, а потом привезла маму. Пошла работать в цехе № 6 АЭМЗ распределителем, мастером, а в последнее время работала диспетчером. Когда в 1994 году начались проблемы на заводе, уволилась и ушла в интернат № 15. Потом ушла в детский сад № 108, где работала до пенсии. С мужем Виктором Николаевичем вырастили двоих сыновей.- рассказывает Надежда Степановна. -Кстати, подруга нашей подписчицы Нела Ивановна своей дочери нашу газету увозит аж в Шелехов. Дочь живёт там, но нашей газеты ей не хватает. Мама привозит ей газету, когда приезжает в гости.Нашей подписчице достался сертификат в Универмаг на улице Чайковского.