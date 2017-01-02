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Газету возим в Шелехов


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Сегодня, 00:40
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15000-я подписчица Надежда Степановна АНОДИНА пришла в редакцию не одна. С подругой Нелой Ивановной ТЮМЕНЦЕВОЙ. Как и наша подписчица, подруга много лет выписывает нашу газету (с 1972 года). И тоже ждёт, когда ей достанется приз от газеты «Время». Погодите, скоро и на вашей улице будет праздник!

Газету возим в Шелехов
Надежда АНОДИНА: «Без газеты скучно!»
Фото из архива Н.С. АНОДИНОЙ


Надежда Степановна в Ангарске с 1972 года. Приехала сюда из села Журавлиха Первомайского района Алтайского края. Приехала сама, а потом привезла маму. Пошла работать в цехе № 6 АЭМЗ распределителем, мастером, а в последнее время работала диспетчером. Когда в 1994 году начались проблемы на заводе, уволилась и ушла в интернат № 15. Потом ушла в детский сад № 108, где работала до пенсии. С мужем Виктором Николаевичем вырастили двоих сыновей.

- Сейчас, когда лишнее время появилось, занялась дачей, - рассказывает Надежда Степановна. - Ещё вязанием увлеклась. Вяжу внукам носки, рукавички, попросили, потому что похолодало. А вот газета «Время» для меня никогда не была лишней. В прошлом году у меня был период, что-то сложно было с деньгами, перестала выписывать. И поняла, что не могу без неё. Скучно без вас. Пришла в свой садик, поговорила с коллегами, решила снова выписать. И надо же, сразу попала на подарок! В газете я люблю читать всё, но особенно «Народные новости» и «Народный телефон».

Кстати, подруга нашей подписчицы Нела Ивановна своей дочери нашу газету увозит аж в Шелехов. Дочь живёт там, но нашей газеты ей не хватает. Мама привозит ей газету, когда приезжает в гости.

Нашей подписчице достался сертификат в Универмаг на улице Чайковского.

Наталья ОЖОГИНА
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