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Избави нас от лукавого


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Почему ангарчане оставили у иордани тапочки

На этой неделе ангарчане отмечали один из главных православных праздников - Крещение Господне. Купались в иордани за лагерем «Казачье войско».

Избави нас от лукавого
Настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Владимир КИЛИН провёл традиционное богослужение.

В крещенскую ночь на термометре было минус 28, температура воды в Китое 2-3 градуса. Однако желающих было предостаточно. Один за одним люди из палатки для переодевания потянулись к проруби. Организовано купание было так, что на лед по деревянным отмосткам проходили только те, кто собирался окунуться. Остальные были на берегу. Не пускали даже близких подержать полотенце или сфотографировать. Оно и к лучшему - так удалось избежать толпы у проруби и большой нагрузки на лёд.

Однако были и минусы в организации. Большая палатка для переодевания не отапливалась. Возможности согреться у людей не было никакой, даже автомобили стояли вдалеке, дежурили инспектора ДПС. Спасатель Александр ФЁДОРОВ объяснил нашей газете:

- Несколько лет назад в палатке были установлены тепловые пушки. Народ там распивал спиртные напитки.

Как говорится, сами виноваты.

По словам Александра Фёдорова, дежурившего до 4 часов утра, в этом году народу ночью у иордани было меньше, чем обычно. Праздник выпал на середину рабочей недели.

Избави нас от лукавого
7-летний Артём ЛАТЫШЕВ и 9-летний Иван БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ окунаются в прорубь впервые.

Место купания было доступно до 16.00 19 января. Мы приехали к проруби ещё раз в этот день в 15.00. Народу было не меньше, чем ночью, были даже дети. Не было пьяных. Условий для купания было ещё меньше – не было палатки, переодевались, завернувшись в полотенце.

Второй раз за свои 13 лет окунается с папой Иван ЕКИМЕНКО, ученик православной школы. Говорит, в прошлом году окунулся и весь год не болел.

9-летний Иван БЕЗЪЯЗЫЧНЫЙ, ученик гимназии № 1, спортсмен, занимается греко-римской борьбой. Артёму ЛАТЫШЕВУ 7 лет, он первоклассник школы № 20, в этот день в первый раз окунулся с бабушкой. Решение принял сам, мама разрешила. Бабушка Артёма купается уже много лет и никогда не болеет простудой.

Ступени к купели замерзли так, что стали ледяными горками, людям приходилось буквально скатываться на тапочках к купели. Спасатели вспоминают, что раньше на доски бросали сено, скользило меньше. На память от крещенской ночи остались по всему берегу примёрзшие тапочки.

Замечаем привозную баню-прицеп. Из трубы идёт дым. Мы уж решили – бизнес. Спросили: сколько стоит погреться? Хозяин ответил, что привёз её для себя и друзей.

Всё же бизнес в Крещение идёт. В редакцию нашей газеты звонили люди, возмущённые тем, что за купание в проруби надо платить 250 рублей. Именно столько брали частные турбазы и за эти деньги организовывали по-настоящему комфортное купание. И ясно, что такое предложение есть, пока на него есть спрос.

Большинство из нас уже забыло истинную цель купания в проруби – смыть грехи свои. Но для этого надо правильно жить не только в Крещение.

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,
фото Николая СТЕРНИНА
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