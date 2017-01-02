Подведены итоги акции «Гражданское общество – детям»

Лидером акции в номинации «Гражданское общество – детям»: активное участие в акции социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных объединений, местных сообществ», признана Иркутская региональная благотворительная организация детей и молодежи «Центр поддержки и развития добровольчества - «Твори добро» из Иркутска. Лидером акции в номинации «Россия - щедрая душа»: лучшие практики социально ответственного бизнеса по поддержке детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, лучшие практики корпоративного добровольчества в интересах детей и семей с детьми, оказание благотворительной помощи детям и семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации» - признан Владимир Невидимов из Шелехова.В этом году по информации Фонда поддержки детей к акции присоединились 72 субъекта Российской Федерации, входящих в состав 8 федеральных округов. К участию было привлечено более 5,8 млн. человек, мероприятиями акции было охвачено боле 1,5 млн. детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации. Добровольческий корпус акции превысил 840 тыс. человек, более 260 тысяч из них - дети. Решением Оргкомитета определены 37 лидеров акции в 10 номинациях из 26 субъектов Российской Федерации.Министр напомнил, что акция была организована фондом в соответствии с планом мероприятий по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Мероприятие проходило под девизоми было направлено на повышение общественного престижа родительства, укрепление института семьи и содействие социальному сплочению общества.