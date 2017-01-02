От Ангасолки до Слюдянки ходить по льду пока опасно

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Учитывая нестабильность ледовой обстановки на озере Байкал, Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает граждан воздержаться от выхода на открытый лед в указанном месте!