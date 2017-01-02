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От Ангасолки до Слюдянки ходить по льду пока опасно


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Вчера, 10:36
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От Ангасолки до Слюдянки ходить по льду пока опасно
На озере Байкал в районе популярного у любителей экстрима пешего ледового перехода «Ангасолка–Слюдянка» началось ледообразование. Государственные инспекторы по маломерным судам провели обследование ледового покрова перехода и установили, что вдоль береговой полосы, вследствие подвижек ледяного поля, образовались множественные трещины, толщина льда варьируется от 3 до 15 см, в некоторых местах просматривается открытая вода.

Учитывая нестабильность ледовой обстановки на озере Байкал, Главное управление МЧС России по Иркутской области призывает граждан воздержаться от выхода на открытый лед в указанном месте! Проведение любых мероприятий является опасным для жизни!

Обратиться с вопросами или сообщить о нарушениях правил безопасности можно на круглосуточный телефон доверия: 8(3952) 3-99999.


38.mchs.gov.ru
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