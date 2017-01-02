Памятка для детей о правилах поведения в различных ситуациях



Памятка для ребенка

Правила Безопасности

Десять «нельзя»

Телефоны помощи: Единый телефон помощи - 02 (112) Телефон линии «Ребенок в опасности» - 123 (в г. Иркутске), 204-654.

• "незнакомец" - это тот человек, которого ты не знаешь;• "опасный незнакомец" - это тот человек, который подходит к ребенку, заговаривает с ним или просит ребенка помочь в чем-нибудь;• "безопасный незнакомец" - милиционер, кассир, продавец магазина, военнослужащий, человек, который не вступает первым в контакт с ребенком;• "безопасное место" - любое общественное место, видное и людное (аптека, почта, библиотека, банк, любое учреждение);• "опасное место" - подворотня, стройка, места, поросшие густым кустарником, подвал, пустырь, темный двор и т.п.;• "безопасное время суток" - светлое время суток (утро, день); • "опасное время суток" - вечернее и ночное время.1. Всегда говори своим родителям, куда ты идешь.2. Умей говорить «НЕТ».3. Умей говорить «Я ВАС НЕ ЗНАЮ».4. Знай номера телефонов, по которым ты можешь быстро попросить помощи.5. При угрозе убегайв безопасное место.6. Иди домой знакомой и безопасной дорогой.7. Если вдруг оказался в опасной ситуации – нужно спасаться и действовать по правилу "Кричать, бежать, рассказывать".говорить с подозрительными незнакомцами.позволять даже безобидным на вид чужим людям прикасаться к тебе.бояться, когда чужой пытается схватить тебя за руку, НАДО громко крикнуть «Я его не знаю! Он чужой! Помогите!» Не будь слишком доверчивым, не попадайся на уловки вроде «твоя мама попала под машину, я тебя отвезу к ней в больницу», или « у меня собачка пропала, помоги ее найти», «хочешь заработать – пошли со мной».открывать дверь незнакомым людям.заходить в подъезд, если думаешь, что там кто-то прячется, попроси кого-нибудь из знакомых взрослых проводить тебя.садиться в машину с незнакомыми людьми, даже не подходи к такой машине. Без разрешения родных, не бери у незнакомцев конфет, напитков, подарков.бояться рассказать родным о своих переживаниях, опасениях, о том, что с тобой случилось.подбирать на улице никаких предметов, даже очень ярких и привлекательных; ни игрушек, ни монет, ни купюр, ни мобильных телефонов и тому подобных вещей.бояться называть свое имя и адрес работнику полиции, охраннику, если тебе нужна помощь.выполнять приказы или просьбы взрослых, если этих приказов не понимаешь.давать по телефону никакой информации (своего имени, имени родителей и др.).говорить, что дома один (можно сказать, что мама или папа сейчас заняты или спят и не могут подойти к телефону, попросить перезвонить или спросить, комуперезвонить).