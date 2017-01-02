Четыре фильма о выдающихся жителях Иркутской области вышли вышли в эфир телеканала «Вместе-РФ»

Четыре фильма, в которых рассказывается о выдающихся жителях Иркутской области, вышли в эфир телеканала Совета Федерации страны «Вместе-РФ». Их подготовила съёмочная группа программы "Люди РФ", которая работала в нашем регионе в августе 2016 года.
Героем первой ленты
стал директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов. Более 20 лет он по всей области собирает старинные деревянные здания и предметы старины. Владимир Тихонов стал директором «Тальцов», когда в них было всего три экспозиции, сейчас их 35. В музее есть крестьянские избы 17-18 веков, гостевой двор, усадьба воеводы, соболиный амбар, бурятские и эвенкийские юрты, смотровая башня Илимского острога, идёт реконструкция всего комплекса деревянной крепости, когда её завершат, это будет единственное в мире такое сооружение 17 века.Второй фильм
посвящён известному иркутскому купцу Александру Сибирякову, который владел золотыми приисками в Бодайбо, создал Ангарское пароходство, помогал освоению Северного морского пути. Он прославился также благотворительной деятельностью, жертвовал деньги на строительство храмов, развитие науки. В 1893 году Александру Сибирякову было присвоено звание почётного гражданина Иркутска.
Герой третьего фильма
– известный иркутский авиатор Евгений Еловский, летчик с 30-летним стажем, глава самой известной в Иркутске династии авиаторов. Сейчас он руководит наиболее ответственной службой аэропорта Иркутска, которая отвечает за наземное обслуживание воздушных судов. Фильм о нём называется «Один день и вся жизнь Евгения Еловского».Четвёртая лента
повествует об учёном-биохимике, академике Российской академии наук Михаиле Грачёве, который являлся директором Лимнологического института. Он организовывал крупномасштабные международные исследования Байкала, изучал эволюцию эндемиков озера, обосновал допустимые уровни воды в нём, участвовал в создании федерального закона «Об охране озера Байкал». По инициативе Михаила Грачёва озеро Байкал включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Хронометраж каждого фильма – 26 минут. Они уже вышли в эфир, тем не менее, все желающие могут посмотреть их в любой момент: полные версии фильмов размещены на сайте телеканала по адресу http://vmeste-rf.tv irkobl.ru