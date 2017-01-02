Семья из Тулуна вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

По словам министра, конкурс организован в рамках реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. Организаторами конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.Для участия во Всероссийском конкурсе поступило 294 представления из региональных оргкомитетов 79 субъектов Российской Федерации. В номинации «Многодетная семья» было представлено 70 семей, «Молодая семья» - 58 семей, «Сельская семья» - 54 семьи, «Золотая семья России» - 58 семей, «Семья - хранитель традиций» - 63 семьи.Решением Оргкомитета утвержден перечень семей-победителей Всероссийского конкурса, включающий 79 семей, в том числе: по номинации «Многодетная семья» - 22 семьи, «Молодая семья» - 16 семей, «Сельская семья» - 14 семей, «Золотая семья России» - 10 семей, «Семья - хранитель традиций» - 17 семей.В число победителей Всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья» вошла семья Метляевых из Иркутской области. Награды победителям будут вручены в торжественной обстановке.Владимир Родионов заметил, что организаторы конкурса поблагодарили органы государственной власти Иркутской области за содействие в проведении Всероссийского конкурса в 2016 году.