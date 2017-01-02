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Семья из Тулуна вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»


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Сегодня, 10:03
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Семья из Тулуна вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»

Подведены итоги Всероссийского конкурса «Семья года» в 2016 году. В число победителей Всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья» вошла семья Григория и Светланы Метляевых из Тулуна. Об этом сообщил Владимир Родионов, министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.

По словам министра, конкурс организован в рамках реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года. Организаторами конкурса выступили Министерство труда и социальной защиты населения Российской Федерации, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Для участия во Всероссийском конкурсе поступило 294 представления из региональных оргкомитетов 79 субъектов Российской Федерации. В номинации «Многодетная семья» было представлено 70 семей, «Молодая семья» - 58 семей, «Сельская семья» - 54 семьи, «Золотая семья России» - 58 семей, «Семья - хранитель традиций» - 63 семьи.

Решением Оргкомитета утвержден перечень семей-победителей Всероссийского конкурса, включающий 79 семей, в том числе: по номинации «Многодетная семья» - 22 семьи, «Молодая семья» - 16 семей, «Сельская семья» - 14 семей, «Золотая семья России» - 10 семей, «Семья - хранитель традиций» - 17 семей.

В число победителей Всероссийского конкурса в номинации «Молодая семья» вошла семья Метляевых из Иркутской области. Награды победителям будут вручены в торжественной обстановке.

Владимир Родионов заметил, что организаторы конкурса поблагодарили органы государственной власти Иркутской области за содействие в проведении Всероссийского конкурса в 2016 году.

Фото: irk.ru

irkobl.ru
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