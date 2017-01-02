«Студенческий десант» погостил у кинологов и в Ангарском экономико-юридическом колледже

Сначала ребят познакомили со многими питомцами центра, показали в каких условиях содержатся служебные собаки, где осуществляется их тренировка и как перевозят собак в специально оборудованном транспорте. Экскурсанты узнали, что в утепленных вольерах находится 22 служебно-розыскных собаки, среди них немецкие и бельгийские овчарки (малинуа), голден ретриверы, ризеншнауцеры, русские и английские спаниели. Рассказали «десантникам» и об основных направлениях деятельности подразделения и особенностях дрессировки четвероногих напарников.Младший инспектор-кинолог ЦКС старший прапорщик полиции Владимир Усов совместно с русским спаниелем Джеком продемонстрировали работу служебных собак при поиске наркотиков в багаже и в автомобиле. Несколько участниц десанта стали добровольцами при проведении показательного выступления по выявлению имитатора наркотического средства в одной из сумок. Также они продемонстрировали свои умения по преодолению полосы препятствий. Трехлетний Джек с успехом справился со всеми заданиями.Затем ребята познакомились с младшим инспектором-кинологом центра прапорщиком полиции Александрой Кантерук и ее немецкой овчаркой Рэем. Студентам было предложено на себе отработать задержание преступника. Самыми активными участницами стали студентки Иркутского государственного агарного университета. Все желающие могли попробовать себя в роли кинологов в выполнении команд на послушание Четырехкурсница Екатерина смело и уверенно действовала в упражнении по захвату и задержанию, где ей пришлось выступать в роли злоумышленника. Для этого девушки надели на руку специальный тренировочный рукав.Журналисты тоже приняли активное участие при выполнении упражнения на задержание, для чего одному из них пришлось надеть специальный защитный костюм. Немецкая овчарка Багира осуществила захват предполагаемого преступника в считанные секунды.Экскурсия и общение со служебно-розыскными собаками не оставили равнодушными никого. Молодые люди задавали много вопросов и с удовольствием участвовали при выполнении различных заданий.Сегодня, 24 чнваря в управлении МВД России по Ангарскому городскому округу в рамках Общероссийской акции МВД «Студенческий десант» сотрудники полиции провели встречу со студентами экономико-юридического колледжа. Специально для молодых людей была организована экскурсия по подразделениям и познакомили ребят с организацией деятельности полиции.Заместитель начальника ангарского Управления МВД Игорь Газинский рассказал будущим юристам о направлениях деятельности органов внутренних дел, специфике службы в различных подразделениях и функциональных обязанностях личного состава.По завершении мероприятия полицейские ответили на вопросы студентов и рассказали ребятам о поступлении на службу в органы внутренних дел, а также в какие Высшие образовательные учреждения Министерства внутренних дел они могут поступить.