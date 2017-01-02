.
,

Что нового в новом году


0

Сегодня, 10:10
 Количество просмотров: 30
    

Продолжение темы изменений в областном законодательстве бухучета и налогов

МРОТ повысили. 19 декабря 2016 г. вышел федеральный закон №460-ФЗ, которым снова повысили минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Сейчас МРОТ равен 7500 руб. в месяц, а с 1 июля 2017 года составит 7800 руб. Бухгалтеру надо знать этот показатель, чтобы соотносить с ним зарплаты в организации. Они не должны быть ниже МРОТ. Также МРОТ используется, например, при расчете пособия по больничному для нового работника, который раньше нигде не трудился.

Разъяснение ФНС. С 01.01.2016г. была введена новая форма отчетности - расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ). Целый год бухгалтеры ломают голову, как правильно заполнить данную форму. Хотя и издан приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@, где изложен порядок заполнения данной формы, но этот приказ не учитывает все ситуации. Поэтому в течение года Минфин РФ и ФНС издали достаточно много писем по заполнению данной формы. В очередной раз ФНС России издала письмо от 05.12.2016 № БС-4-11/23138@, которым разъяснила, как в 6-НДФЛ отразить удержанный в январе налог при выплате зарплаты за декабрь. В письме указано, что, если зарплата начислена в декабре 2015 года, а выплачена в январе 2016 года, бухгалтеру нужно отразить удержанный налог в расчете 6-НДФЛ за I квартал 2016 года по строке 070 раздела 1 и строкам 100-140 раздела 2. Подобное мнение у ФНС уже было применительно к июню и июлю. Считаю, что данные разъяснения могут применяться в любом случае, когда зарплата начислена в текущем квартале, а выдана в следующем.

Напоминаю, что расчет 6-НДФЛ за уходящий год надо подать не позднее 3 апреля 2017 года, поскольку 1 апреля является выходным днем.

Новые изменения по справке 2-НДФЛ. ФНС России издала приказ от 22.11.2016 №ММВ-7-11/633@, который вступил в силу с 26 декабря 2016 года. Данный приказ дополнен новыми кодами доходов физических лиц и стандартными вычетами. Новые коды потребуются бухгалтерам при оформлении справки 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица».

С 26 декабря бухгалтер должен отражать в справке 2-НДФЛ суммы премий по отдельным кодам доходов. В действующем перечне кодов доходов нет отдельных кодов для премий. Поэтому сейчас в зависимости от вида премии бухгалтер использует такие коды:

- 2000 - в основном для вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей. Например, для премий за производственные результаты;

- 2002 - для премий за производственные результаты работы;

- 2003 - для вознаграждений, которые выплачиваются за счет прибыли юридического лица, средств спецназначения или целевых поступлений;

- 4800 - для премий, выплата которых не связана с выполнением трудовых обязанностей. Например, премия к празднику. Также этот код применяется для доходов, у которых в перечне нет кода.

Также ФНС увеличила количество кодов стандартных вычетов на детей. Вместо применяемых сейчас 12 кодов (114-125) с 26 декабря в перечне будет использоваться 24 (126-149). Кодов станет больше, так как один вычет получил по два кода в зависимости от того, кому он предоставляется. Сейчас такого разделения нет. Например, в скорректированном перечне вычет на первого ребенка имеет два кода:

- код 126 присвоен вычету на ребенка, предоставляемому родителю, его мужу или жене, усыновителю;

- кодом 130 обозначен тот же вычет, но уже предоставляемый опекуну, попечителю, приемному родителю, его супругу или супруге.

В действующем перечне вычет на первого ребенка, который предоставляется всем перечисленным лицам, отмечен кодом 114.

Такое разделение потребовалось, так как с 2016 года размер вычета на ребенка-инвалида стал различаться в зависимости от того, кому он предоставляется. Если родителю, его мужу или жене, усыновителю, то 12 тысяч руб. Если же приемному родителю, его супругу, опекуну, попечителю, то 6 тысяч руб.

Таким же образом меняется и величина вычета на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он инвалид I или II группы.

Продолжение
следует


Светлана Борисовна КАЖАЕВА
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
Итоги I этапа Кубка области по боулингу
В Ангарске прошло первенство области по дзюдо
Ф.Емельяненко готовят к бою иркутяне
Все новости категории

Реклама


Продам дачу в Китое.
8соток.
Дом подходит
для зимнего проживания.
Ангарская прописка.
Тел. 8-904-155-97-71 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

Происшествия
Похитил сумку и явился с повинной
Ограбил салон сотовой связи, но скрыться не удалось
В Ангарске задержан грабитель 79-летней старушки
Все новости категории

Общество
Что нового в новом году
«Студенческий десант» погостил у кинологов и в Ангарском экономико-юридическом колледже
Семья из Тулуна вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года»
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (187)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru