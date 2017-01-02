Что нового в новом году

Продолжение темы изменений в областном законодательстве бухучета и налоговМРОТ повысили.
19 декабря 2016 г. вышел федеральный закон №460-ФЗ, которым снова повысили минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Сейчас МРОТ равен 7500 руб. в месяц, а с 1 июля 2017 года составит 7800 руб. Бухгалтеру надо знать этот показатель, чтобы соотносить с ним зарплаты в организации. Они не должны быть ниже МРОТ.
Также МРОТ используется, например, при расчете пособия по больничному для нового работника, который раньше нигде не трудился.
Разъяснение ФНС.
С 01.01.2016г. была введена новая форма отчетности - расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ). Целый год бухгалтеры ломают голову, как правильно заполнить данную форму. Хотя и издан приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@, где изложен порядок заполнения данной формы, но этот приказ не учитывает все ситуации. Поэтому в течение года Минфин РФ и ФНС издали достаточно много писем по заполнению данной формы. В очередной раз ФНС России издала письмо от 05.12.2016 № БС-4-11/23138@, которым разъяснила, как в 6-НДФЛ отразить удержанный в январе налог при выплате зарплаты за декабрь. В письме указано, что, если зарплата начислена в декабре 2015 года, а выплачена в январе 2016 года, бухгалтеру нужно отразить удержанный налог в расчете 6-НДФЛ за I квартал 2016 года по строке 070 раздела 1 и строкам 100-140 раздела 2. Подобное мнение у ФНС уже было применительно к июню и июлю. Считаю, что данные разъяснения могут применяться в любом случае, когда зарплата начислена в текущем квартале, а выдана в следующем.
Напоминаю, что расчет 6-НДФЛ за уходящий год надо подать не позднее 3 апреля 2017 года, поскольку 1 апреля является выходным днем.
Новые изменения по справке 2-НДФЛ.
ФНС России издала приказ от 22.11.2016 №ММВ-7-11/633@, который вступил в силу с 26 декабря 2016 года. Данный приказ дополнен новыми кодами доходов физических лиц и стандартными вычетами. Новые коды потребуются бухгалтерам при оформлении справки 2-НДФЛ «Справка о доходах физического лица».
С 26 декабря бухгалтер должен отражать в справке 2-НДФЛ суммы премий по отдельным кодам доходов. В действующем перечне кодов доходов нет отдельных кодов для премий. Поэтому сейчас в зависимости от вида премии бухгалтер использует такие коды:
- 2000 - в основном для вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей. Например, для премий за производственные результаты;
- 2002 - для премий за производственные результаты работы;
- 2003 - для вознаграждений, которые выплачиваются за счет прибыли юридического лица, средств спецназначения или целевых поступлений;
- 4800 - для премий, выплата которых не связана с выполнением трудовых обязанностей. Например, премия к празднику. Также этот код применяется для доходов, у которых в перечне нет кода.
Также ФНС увеличила количество кодов стандартных вычетов на детей. Вместо применяемых сейчас 12 кодов (114-125) с 26 декабря в перечне будет использоваться 24 (126-149).
Кодов станет больше, так как один вычет получил по два кода в зависимости от того, кому он предоставляется. Сейчас такого разделения нет. Например, в скорректированном перечне вычет на первого ребенка имеет два кода:
- код 126 присвоен вычету на ребенка, предоставляемому родителю, его мужу или жене, усыновителю;
- кодом 130 обозначен тот же вычет, но уже предоставляемый опекуну, попечителю, приемному родителю, его супругу или супруге.
В действующем перечне вычет на первого ребенка, который предоставляется всем перечисленным лицам, отмечен кодом 114.
Такое разделение потребовалось, так как с 2016 года размер вычета на ребенка-инвалида стал различаться в зависимости от того, кому он предоставляется. Если родителю, его мужу или жене, усыновителю, то 12 тысяч руб. Если же приемному родителю, его супругу, опекуну, попечителю, то 6 тысяч руб.
Таким же образом меняется и величина вычета на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он инвалид I или II группы.
Продолжение
следует
Светлана Борисовна КАЖАЕВА