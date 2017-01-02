Что нового в новом году

Продолжение темы изменений в областном законодательстве бухучета и налогов

Продолжение

следует

Светлана Борисовна КАЖАЕВА

19 декабря 2016 г. вышел федеральный закон №460-ФЗ, которым снова повысили минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Сейчас МРОТ равен 7500 руб. в месяц, а с 1 июля 2017 года составит 7800 руб.Также МРОТ используется, например, при расчете пособия по больничному для нового работника, который раньше нигде не трудился.С 01.01.2016г. была введена новая форма отчетности - расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ). Целый год бухгалтеры ломают голову, как правильно заполнить данную форму. Хотя и издан приказ ФНС России от 14.10.2015 № ММВ-7-11/450@, где изложен порядок заполнения данной формы, но этот приказ не учитывает все ситуации. Поэтому в течение года Минфин РФ и ФНС издали достаточно много писем по заполнению данной формы. В очередной раз ФНС России издала письмо от 05.12.2016 № БС-4-11/23138@, которым разъяснила, как в 6-НДФЛ отразить удержанный в январе налог при выплате зарплаты за декабрь. В письме указано, что, если зарплата начислена в декабре 2015 года, а выплачена в январе 2016 года, бухгалтеру нужно отразить удержанный налог в расчете 6-НДФЛ за I квартал 2016 года по строке 070 раздела 1 и строкам 100-140 раздела 2. Подобное мнение у ФНС уже было применительно к июню и июлю. Считаю, что данные разъяснения могут применяться в любом случае, когда зарплата начислена в текущем квартале, а выдана в следующем.Напоминаю, чтоФНС России издала приказ от 22.11.2016 №ММВ-7-11/633@, который вступил в силу с 26 декабря 2016 года. Данный приказ дополнен новыми кодами доходов физических лиц и стандартными вычетами.С 26 декабря бухгалтер должен отражать в справке 2-НДФЛ суммы премий по отдельным кодам доходов. В действующем перечне кодов доходов нет отдельных кодов для премий. Поэтому- 2000 - в основном для вознаграждений за выполнение трудовых или иных обязанностей. Например, для премий за производственные результаты;- 2002 - для премий за производственные результаты работы;- 2003 - для вознаграждений, которые выплачиваются за счет прибыли юридического лица, средств спецназначения или целевых поступлений;- 4800 - для премий, выплата которых не связана с выполнением трудовых обязанностей. Например, премия к празднику. Также этот код применяется для доходов, у которых в перечне нет кода.Также ФНС увеличила количество кодов стандартных вычетов на детей.Кодов станет больше, так как один вычет получил по два кода в зависимости от того, кому он предоставляется. Сейчас такого разделения нет. Например, в скорректированном перечне вычет на первого ребенка имеет два кода:- код 126 присвоен вычету на ребенка, предоставляемому родителю, его мужу или жене, усыновителю;- кодом 130 обозначен тот же вычет, но уже предоставляемый опекуну, попечителю, приемному родителю, его супругу или супруге.В действующем перечне вычет на первого ребенка, который предоставляется всем перечисленным лицам, отмечен кодом 114.Такое разделение потребовалось, так как с 2016 года размер вычета на ребенка-инвалида стал различаться в зависимости от того, кому он предоставляется. Если родителю, его мужу или жене, усыновителю, то 12 тысяч руб. Если же приемному родителю, его супругу, опекуну, попечителю, то 6 тысяч руб.Таким же образом меняется и величина вычета на учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он инвалид I или II группы.