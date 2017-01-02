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Что будет?


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Сегодня, 11:39
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24 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

14.00 – рабочее заседание Думы АГО, зал заседаний администрации АГО.

До 1 февраля идёт приём заявлений от многодетных семей на конкурс «Дети Приангарья». Главный приз – микроавтобус. Ул. Коминтерна, 41, соцзащита, кабинет № 116, тел. 52-28-94.

25 ЯНВАРЯ, СРЕДА

13.00 – мастер-классы по вязанию крючком, библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.

17.00 – литературная гостиная «Ах, эта милая Татьяна», библиотека ДК «Одинск», вход свободный.

17.00 – концерт народного хора «Русская песня», ДК «Лесник» (мрн Китой).

18.00 – встреча с астрологом Светланой РАЗУМОВСКОЙ, библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.

19.00 – дружеская встреча по волейболу Савватеевка–Одинск, спортзал школы с. Савватеевка.

19.00 – концерт образцового ансамбля танца «Фиеста», ДК «Энергетик».

26 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

10.30 – тренинг по психологической поддержке безработных граждан, уволенных в связи с ликвидацией или сокращением, центр занятости населения, актовый зал.

13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Исцеление возможно», ДК «Современник», малый зал, вход свободный.

14.00 – вечер-портрет к 85-летию Р. КАЗАКОВОЙ и 80-летию Б. АХМАДУЛИНОЙ, центральная библиотека, читальный зал, вход свободный.

15.00 – мастер-класс по изготовлению валяной куклы (художник Ася БЕЛОВА), музей часов.

16.00 – персональная выставка Галины РУДНЕВОЙ, выставочный зал (ул. Глинки, 25).

27 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

15.00 – вечер-встреча ветеранов с учащимися школ, посвященный дню снятия блокады Ленинграда, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.

15.00 – флэшмоб «Глобальный ёхор», ДК «Одинск».

15.00 – открытие 26-го благотворительного фестиваля «По страничкам любимых сказок» в помощь 8-летней Кате ПАСЕЧНИК, Дворец творчества детей и молодежи. Спектакли будут проходить 27, 28, 29 января. Следите за афишей.

18.00 – «Ритм зажигает звезды», отчет велообъединения «Райдеры». ДК «Бытовик», вход свободный.

28 ЯНВАРЯ, СУББОТА

10.00 – лекция в клубе садоводов «Надежда» на тему «Тыквенные», ДК «Современник».

10.00-19.00 – до 31 января работает выставка картин из шерсти Елены МАЛЫХ, малое фойе ДК «Энергетик».

29 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

10.30 – заседание клуба «Дачная жизнь», библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.

13.00 – литературное путешествие «Страна чудес Л. КЭРРОЛЛА», библиотека № 10.

30 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

9.00 - занятие по социальной адаптации для граждан, освобожденных из исправительных учреждений, инвалидов, сирот, центр занятости населения, кабинет 37.
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