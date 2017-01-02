Что будет?

24 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК



25 ЯНВАРЯ, СРЕДА

26 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

27 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА



28 ЯНВАРЯ, СУББОТА



29 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

30 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

зал заседаний администрации АГО.Главный приз – микроавтобус. Ул. Коминтерна, 41, соцзащита, кабинет № 116, тел. 52-28-94.библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.библиотека ДК «Одинск», вход свободный.ДК «Лесник» (мрн Китой).библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.спортзал школы с. Савватеевка.ДК «Энергетик».центр занятости населения, актовый зал.ДК «Современник», малый зал, вход свободный.центральная библиотека, читальный зал, вход свободный.(художник Ася БЕЛОВА), музей часов.выставочный зал (ул. Глинки, 25).посвященный дню снятия блокады Ленинграда, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.ДК «Одинск».Дворец творчества детей и молодежи. Спектакли будут проходить 27, 28, 29 января. Следите за афишей.отчет велообъединения «Райдеры». ДК «Бытовик», вход свободный.ДК «Современник».малое фойе ДК «Энергетик».библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.библиотека № 10.центр занятости населения, кабинет 37.