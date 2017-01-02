Что будет?

24 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК14.00 – рабочее заседание Думы АГО,
зал заседаний администрации АГО.До 1 февраля идёт приём заявлений от многодетных семей на конкурс «Дети Приангарья».
Главный приз – микроавтобус. Ул. Коминтерна, 41, соцзащита, кабинет № 116, тел. 52-28-94.
13.00 – мастер-классы по вязанию крючком,
25 ЯНВАРЯ, СРЕДА
библиотека № 6 (8 мрн, дом 8), вход свободный.17.00 – литературная гостиная «Ах, эта милая Татьяна»,
библиотека ДК «Одинск», вход свободный.17.00 – концерт народного хора «Русская песня»,
ДК «Лесник» (мрн Китой).18.00 – встреча с астрологом Светланой РАЗУМОВСКОЙ,
библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.19.00 – дружеская встреча по волейболу Савватеевка–Одинск,
спортзал школы с. Савватеевка.19.00 – концерт образцового ансамбля танца «Фиеста»,
ДК «Энергетик».
26 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ10.30 – тренинг по психологической поддержке безработных граждан, уволенных в связи с ликвидацией или сокращением,
центр занятости населения, актовый зал.
13.00 – заседание клуба «Помоги себе сам» на тему «Исцеление возможно»,
ДК «Современник», малый зал, вход свободный.14.00 – вечер-портрет к 85-летию Р. КАЗАКОВОЙ и 80-летию Б. АХМАДУЛИНОЙ,
центральная библиотека, читальный зал, вход свободный.15.00 – мастер-класс по изготовлению валяной куклы
(художник Ася БЕЛОВА), музей часов.16.00 – персональная выставка Галины РУДНЕВОЙ,
выставочный зал (ул. Глинки, 25).
27 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА15.00 – вечер-встреча ветеранов с учащимися школ,
посвященный дню снятия блокады Ленинграда, Дворец ветеранов «Победа», вход свободный.15.00 – флэшмоб «Глобальный ёхор»,
ДК «Одинск». 15.00 – открытие 26-го благотворительного фестиваля «По страничкам любимых сказок» в помощь 8-летней Кате ПАСЕЧНИК,
Дворец творчества детей и молодежи. Спектакли будут проходить 27, 28, 29 января. Следите за афишей.
18.00 – «Ритм зажигает звезды»,
отчет велообъединения «Райдеры». ДК «Бытовик», вход свободный.
10.00 – лекция в клубе садоводов «Надежда» на тему «Тыквенные»,
28 ЯНВАРЯ, СУББОТА
ДК «Современник».
10.00-19.00 – до 31 января работает выставка картин из шерсти Елены МАЛЫХ,
малое фойе ДК «Энергетик».
10.30 – заседание клуба «Дачная жизнь»,
29 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
библиотека № 1 (206 кв-л, дом 3), вход свободный.13.00 – литературное путешествие «Страна чудес Л. КЭРРОЛЛА»,
библиотека № 10.
30 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК9.00 - занятие по социальной адаптации для граждан, освобожденных из исправительных учреждений, инвалидов, сирот,
центр занятости населения, кабинет 37.