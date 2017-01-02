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Наградили посмертно


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Сегодня, 12:12
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Указом президента два ангарских инспектора ДПС посмертно награждены медалями «За отвагу».

Наградили посмертно
Евгений БУМАЖНИКОВ и Алексей МАТОНИН.

Одним из самых нашумевших случаев прошлого года была трагедия, которая произошла на Китое 28 июня.

Экипаж ДПС, в состав которого входили Алексей МАТОНИН и Евгений БУМАЖНИКОВ, решили проверить документы у водителя «Нивы», однако машина не остановилась и свернула к Старице. И остановилась лишь у берега реки. 26-летний водитель был пьян, пререкался с инспекторами. Выяснилось, что он уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде. Неожиданно он прыгнул в реку. Алексей с Евгением пытались его спасти, но вышло все наоборот. Пьяный нарушитель выплыл, а оба инспектора погибли. Тело Евгения нашли на следующий день. Алексея отыскали гораздо позже. У Алексея осталось двое детей. У Евгения дочь. Они с женой ждали второго ребенка, но долгожданный сын родился уже после смерти отца…

В городе в те дни было много шума вокруг найденного после трагедии беглеца. Были призывы к самым жестоким мерам. Но в правоохранительных органах сразу прокомментировали, что уголовного преследования за прыжок в реку не предусмотрено. Полицейские же действовали на свой страх и риск, выполняли служебный долг. За что и были представлены к правительственным наградам.

Церемония награждения прошла в Иркутске на коллегии ГУ МВД. Медали вручили отцам погибших сотрудников. Имена их сыновей навечно внесены в списки личного состава, а также в Мемориал памяти погибших сотрудников МВД.

Игорь КАРИН
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