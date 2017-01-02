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На лёд не выходить


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Сегодня, 12:20
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На озере Байкал, в районе популярного у любителей экстрима пешего ледового перехода «Ангасолка-Слюдянка», началось ледообразование.

Государственные инспектора по маломерным судам провели обследование ледового покрова перехода и установили, что вдоль береговой полосы, вследствие подвижек ледяного поля, образовались множественные трещины. Толщина льда варьируется от 3 до 15 см, в некоторых местах просматривается открытая вода.

Учитывая нестабильность ледовой обстановки на озере Байкал, главное управление МЧС России по Иркутской области призывает граждан воздержаться от выхода на открытый лед в указанном месте. Проведение любых мероприятий является опасным для жизни!

Обратиться с вопросами или сообщить о нарушениях правил безопасности можно на круглосуточный телефон доверия 8(3952) 3-99999.

Собств. инф.
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