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Из маляров в повара


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Сегодня, 12:33
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16000-я подписчица Елизавета ТУТЫНИНА считает свою жизнь самой обыкновенной. Скромность, конечно, похвальное качество. Но не всегда.

Из маляров в повара
С мужем Николаем Филипповичем по дороге на Аршан.
Фото из архива Е. ТУТЫНИНОЙ


Интереснейший факт из биографии этой женщины - в молодости она работала маляром в бригаде Ольги ПОТАПОВОЙ, почетного первостроителя города, Героя Соцтруда, имя которой носит одна из улиц Ангарска. В 1959 году бригаде одной из первых в городе было присвоено звание бригады коммунистического труда. Елизавета Максимовна проработала с Потаповой 7 лет, а потом из-за частых простуд решила сменить профессию.

- Ольга Яковлевна относилась ко мне по-доброму. Просила: «Не уходи, Лизочка, я тебе квартиру выхлопочу».

Из маляров Тутынина переквалифицировалась сначала в повара, а потом в диет-повара. Для обучения на последнего два месяца провела в Ленинграде, время в котором вспоминает как одно из самых ярких и лучших в жизни.

- Девчонка из Читинской области, приехавшая в Ангарск с родителями в 1946 году, я ведь нигде больше не была. А там театры, концерты, Невский проспект…

Вернувшись после переподготовки, Елизавета Максимовна недолго работала в столовой № 38, перейдя позже в рабочую столовую № 27. Жизнь нашу читательницу не баловала. Труд повара тяжелый: высокие температуры, отсутствие столь привычных сейчас на кухне приборов, тяжелые бачки. А она тоненькая, как берёзка. Да и страшно было в 6-м часу утра одной по безлюдным улицам ходить: «Тут был наш дом, а через дорогу зона». Личная жизнь тоже напоминала зебру: пережила двух мужей. Справляться с трудностями помогали романы, которые она любила читать, да «Знамя коммунизма», позже «Время»: «Почитаешь непридуманные истории некоторых людей и думаешь: у меня-то еще ничего. Жить можно!»

На пенсию Тутынина ушла из ресторана «Щелкунчик», который последнее время работал как китайский. Дочь Людмила живет в Ангарске. А еще у Елизаветы Максимовны есть два внука и три правнука.

Нашей газете читательница призналась, что с возрастом её стала подводить память. Именно поэтому мы решили подарить ей набор пазлов – репродукцию картины из Эрмитажа. Этому подарку Елизавета Максимовна обрадовалась как привету из далекой молодости. И хотя раньше пазлы она не собирала, сейчас полна решимости освоить это увлекательное занятие.

Оксана ТИХАЯ


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