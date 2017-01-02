Из маляров в повара

С мужем Николаем Филипповичем по дороге на Аршан.

Фото из архива Е. ТУТЫНИНОЙ



Оксана ТИХАЯ

Ждём в редакции 10000-ю подписчицу –ПАРАЩИНУ И.В. (32 микрорайон, дом № 19), 13500-ю - АБРОСЬКИНУ В.И. (Мегет, 1 квартал), 14500-ю – ПОЛЬНИКОВУ О.В. (6а микрорайон, дом №15б), 15500 – ЗУЕВА Д.Н. (206 квартал, дом №3).

Интереснейший факт из биографии этой женщины - в молодости она работала маляром в бригаде Ольги ПОТАПОВОЙ, почетного первостроителя города, Героя Соцтруда, имя которой носит одна из улиц Ангарска. В 1959 году бригаде одной из первых в городе было присвоено звание бригады коммунистического труда. Елизавета Максимовна проработала с Потаповой 7 лет, а потом из-за частых простуд решила сменить профессию.- Ольга Яковлевна относилась ко мне по-доброму. Просила:Из маляров Тутынина переквалифицировалась сначала в повара, а потом в диет-повара. Для обучения на последнего два месяца провела в Ленинграде, время в котором вспоминает как одно из самых ярких и лучших в жизни.Вернувшись после переподготовки, Елизавета Максимовна недолго работала в столовой № 38, перейдя позже в рабочую столовую № 27. Жизнь нашу читательницу не баловала. Труд повара тяжелый: высокие температуры, отсутствие столь привычных сейчас на кухне приборов, тяжелые бачки. А она тоненькая, как берёзка. Да и страшно было в 6-м часу утра одной по безлюдным улицам ходить:Личная жизнь тоже напоминала зебру: пережила двух мужей. Справляться с трудностями помогали романы, которые она любила читать, да «Знамя коммунизма», позже «Время»:На пенсию Тутынина ушла из ресторана «Щелкунчик», который последнее время работал как китайский. Дочь Людмила живет в Ангарске. А еще у Елизаветы Максимовны есть два внука и три правнука.Нашей газете читательница призналась, что с возрастом её стала подводить память. Именно поэтому мы решили подарить ей набор пазлов – репродукцию картины из Эрмитажа. Этому подарку Елизавета Максимовна обрадовалась как привету из далекой молодости. И хотя раньше пазлы она не собирала, сейчас полна решимости освоить это увлекательное занятие.