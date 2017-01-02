Что нужно знать при проверках?



Ольга КРАСНОВА

Проверка по жалобе потребителей

Малый бизнес жмут и давят со всех сторон: проверки, проверки, проверки. Зачастую предприниматели теряются, не знают, как в этой ситуации поступать, какие права у контролирующих органов. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области решил им помочь, выпустил методическое пособиеИнформацию для пособия подготовило адвокатское бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» - эксперт бизнес-омбудсмена в Иркутской области.В издании рассказывается о контрольно-надзорных мероприятиях, плановых и внеплановых проверках, режиме постоянного государственного контроля, о профилактике правонарушений. В заключительной главе содержится информация о том, как предпринимателю подготовиться к проверке, как правильно принять в ней участие, что делать после её завершения, даны адреса и телефоны контрольно-надзорных органов Иркутской области.Где можно методичку получить? Подскажем: её можно скачать на главной странице сайта уполномоченного www.ombudsmanbiz-irk.ru либо бесплатно получить в аппарате уполномоченного по адресу в Иркутске: бульвар Гагарина, 74, 4-й этаж.