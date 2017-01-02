Малый бизнес жмут и давят со всех сторон: проверки, проверки, проверки. Зачастую предприниматели теряются, не знают, как в этой ситуации поступать, какие права у контролирующих органов. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области решил им помочь, выпустил методическое пособие «Что нужно знать при проверках? О защите предпринимателей при проведении государственного и муниципального давления».
Информацию для пособия подготовило адвокатское бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» - эксперт бизнес-омбудсмена в Иркутской области.
В издании рассказывается о контрольно-надзорных мероприятиях, плановых и внеплановых проверках, режиме постоянного государственного контроля, о профилактике правонарушений. В заключительной главе содержится информация о том, как предпринимателю подготовиться к проверке, как правильно принять в ней участие, что делать после её завершения, даны адреса и телефоны контрольно-надзорных органов Иркутской области.
Где можно методичку получить? Подскажем: её можно скачать на главной странице сайта уполномоченного www.ombudsmanbiz-irk.ru либо бесплатно получить в аппарате уполномоченного по адресу в Иркутске: бульвар Гагарина, 74, 4-й этаж.
Кстати
Ольга КРАСНОВА
Проверка по жалобе потребителейС 1 января 2017 года вступили в силу изменения части 2 статьи 10 федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Теперь основанием для проведения внеплановой проверки является нарушение прав потребителей, обратившихся в Роспотребнадзор.
Роспотребнадзор контролирует исполнение 21-го технического регламента, в том числе о безопасности продуктов, товаров легкой промышленности, товаров для детей и подростков, парфюмерно-косметической продукции. Если человек купил некачественный товар, он вправе обратиться в Роспотребнадзор, но при условии, что прежде уже обратился за защитой нарушенных прав к предпринимателю, но его жалоба не была рассмотрена или требования не удовлетворены.