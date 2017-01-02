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Переходите от "Боярышника" к медовухе


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Сегодня, 12:50
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Продажи медовухи и сидра, или как его именовали-яблочный квас- бьют рекорды, за два последних года они выросли более чем в три раза, а за 11 месяцев прошлого года на 40%, констатировал Росстат. Всего в прошлом году выпито 39 млн. литров этих напитков на фоне общего снижения потребления алкоголя в России. В частности, продажи вина сократились на 2,4%, шампанского — на 6%, пива — на 4%, водки — на 0,4%, коньячных напитков — на 2,6%. Производители сладкого алкоголя когда начали выходить на рынок, столкнулись с катальщиками баночного алкоголя. Потребители должны знать, в баночном алкоголе нет ни медовухи, ни сидра. Там намешан коктейль из этилового спирта,сахара, красителей, ароматизаторов и газа. Очень вредная для здоровья смесь.

Настоящее возрождение яблочного кваса и медовухи началось всего лишь несколько лет назад, когда в моду начал входить здоровый образ жизни, а потребители начали обращать внимание на этикетки и требовать от состава натуральности, вкуса и качества. Помогло и распространение крафтового пива: обычно в специализированных барах кроме самого пива обычно продают и другой "крафтовый" алкоголь.

Основная проблема производителей сидра — отсутствие своего качественного сырья. В России, которая всегда славилась своими "фирменными" сортами яблок просто не осталось яблочных садов. А ведь в идеале при производстве сидра должен использоваться сок прямого отжима специальных сортов яблок (обязательно с кислинкой!) без добавления сахара и дрожжей — бродить напиток должен только за счёт содержащихся в нём живых дрожжей. Тогда он приобретает особый, индивидуальный вкус, каждый раз немного разный. Ценители напитка в Нормандии учредили даже орден знатоков сидра: каждый год они собираются в средневековых одеждах, чтобы дегустировать созревшее "солнечное вино" (так они называют продукт) нового урожая. С медовухой в этом плане лучше, да и испортить её при производстве сложнее. Разве что мёда не доложить, но эксперты заверяют, что делать это бесполезно. Слишком трудоёмко производство, чтобы рисковать получить на выходе неудобоваримый и непокупаемый продукт. Мёд также, в зависимости от урожая и сорта, придаёт готовому напитку неповторимый вкус.

Впрочем, и производители, и эксперты настаивают на том, что пока вкус это не главное, а главное — это польза "яблочного кваса". Обычно ссылаются на исследование учёных Массачусетского университета, которые обнаружили, что регулярное включение продуктов из яблок в меню служит лучшей профилактикой разрушения клеток мозга, которое приводит к потере памяти. А уж когда знатоки начинают рассуждать о пользе медовухи, остановить их невозможно: тут и общее очищение организма, и избавление от радиации и тяжёлых металлов, и укрепление иммунитета, и ещё десяток полезных качеств. Главное, не злоупотреблять. Life
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