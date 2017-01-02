.
,

32,2 млн рублей на оборудование для спортивных школ


0

Вчера, 09:58
 Количество просмотров: 56
    

32,2 млн рублей на оборудование для спортивных школ
Иркутская область получила субсидию из федерального бюджета в размере 32,2 млн рублей на закупку спортивного оборудования для четырех спортивных школ. Средства выделены Приангарью в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2016-2020 годы». Об этом сообщил министр спорта Иркутской области Илья Резник.

– В этом году Иркутская область впервые получила субсидию на закупку спортивного оборудования для специализированных детско-юношеских спортивных школ. Министерством спорта Иркутской области была подготовлена заявка в рамках конкурса государственных программ субъектов РФ, по итогам которого область стала получателем одной из самых больших субсидий в размере 32,2 млн рублей, - отметил министр.

Обновить оборудование смогут две областные школы – Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва и специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова. Средства также предусмотрены для двух муниципальных школ – специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в Братске и специализированной детско-юношеской спортивной школы «Ермак» в Ангарске. По словам Ильи Резника, планируется закупить оборудование для общефизической и специальной физической подготовки спортсменов.

Всего субсидию из федерального бюджета на закупку спортивного инвентаря получили 28 регионов России в общем объеме 505 млн рублей.

irkobl.ru
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
Итоги первенства области по греко-римской борьбе
Итоги I этапа Кубка области по боулингу
В Ангарске прошло первенство области по дзюдо
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

Происшествия
Под колесами «Хонда ЦРВ» погибла женщина
Испытание аэролодки чуть не закончилось трагедией
Пожар в Иркутске, возможен поджог
Все новости категории

Общество
Соглашение о повышении минимальной заработной платы подписано в Иркутской области.
Профилактическая операция «Встречная полоса».
Больше 300 молодых людей примут участие в акции «Снежный десант».
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (216)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru