32,2 млн рублей на оборудование для спортивных школ

- отметил министр.Обновить оборудование смогут две областные школы – Иркутская специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва и специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва Александра Зубкова. Средства также предусмотрены для двух муниципальных школ – специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва в Братске иПо словам Ильи Резника, планируется закупить оборудование для общефизической и специальной физической подготовки спортсменов.Всего субсидию из федерального бюджета на закупку спортивного инвентаря получили 28 регионов России в общем объеме 505 млн рублей.