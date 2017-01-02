Два мини-завода по производству паленой водки закрыли в Иркутской области

Два мини-завода, на которых производили суррогатную водку, закрыли в Иркутске и Усолье-Сибирском. Сотрудники ГУ МВД России по Иркутской области при силовой поддержке бойцов спецназа Федеральной службы войск национальной гвардии совместно с Управлением ФСБ России по Иркутской области провели масштабную операцию по обезвреживанию организованной группы бутлегеров. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Об этом сообщает ИА IrkutskMedia
со ссылкой на пресс-службу МВД России.
В ходе следственных действий в подсобных помещениях в Иркутске и Усолье-Сибирском обнаружены два мини-завода по изготовлению в промышленных объемах суррогатной водки. На предприятиях выявили свыше полумиллиона пустых бутылок, сотни тысяч этикеток известных торговых марок, а также федеральных специальных марок с признаками подделки. Сразу после пресечения деятельности подпольных цехов в разных районах области одновременно проведено более 10-ти обысков."Кроме того, сотрудникам полиции удалось предотвратить попадание в мелкооптовую и розничную сеть почти 30 тонн алкогольной продукции с признаками подделки. Ее образцы сейчас направлены на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области",
– говорится в сообщении ведомства.
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД по Иркутской области совместно со спецназом Росгвардии задержаны девять активных участников противоправного бизнеса, в том числе предполагаемые организаторы.
Следователями следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.
В рамках расследования полиция принимает меры по установлению всех каналов поставки и реализации фальсификата.Напомним,
отравление суррогатным алкоголем стало самым трагичным событием в Иркутске в 2016 году и о многом заставило задуматься не только местные органы власти, но и федеральные. Ситуация вызвала грандиозный скандал в декабре и вышла на международный уровень. Массовое отравление людей непищевой спиртосодержащей жидкостью прокомментировал президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции и дал несколько поручений.
С первых дней правоохранители изымали образцы жидкости, которую употребляли пострадавшие, направляли их на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области. Сотрудники СУ СКР по региону 18 декабря 2016 года возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 239 УК РФ "Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". По делу задержаны 22 человека. В отношении семи из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10-ти – в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.
Сразу после пресс-конференции Путина следователи возбудили в отношении заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Михаила Лужнова уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).
27 декабря прошлого года Главным следственным управлением СК России было возбуждено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность). 11 января 2017 года ее отстранили от занимаемой должности. Такое решение принял Свердловский районный суд.
В тот же день начальника отдела полиции №4 УМВД по Иркутску Дениса Черемисина задержали по делу об отравлении суррогатной алкогольной продукцией. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть более двух лиц". Полицейского отпустили под подписку о невыезде, а затем отстранили от должности.
Всего от употребления непищевой спиртосодержащей жидкости пострадали 123 человека, из которых 77 погибло (в том числе 47 человек в ЛПУ и 29 человек поступивших в БСМЭ от организаций ритуальных услуг). Было выписано 47 человек, из них 38 – выписано из лечебных учреждений по улучшению состояния здоровья, девять человек покинули лечебные учреждения, отказавшись от медицинской помощи. Последний пострадавший выписан 12 января 2017 года из ГКБ №3 Иркутска (находился в стационаре с 19 декабря 2016 года).