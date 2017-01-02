В 2017 году Иркутской области предусмотрены средства в размере 625 млн, на 2018 год предполагается выделение 730 млн рублей. Всего программа рассчитана до 2025 года, на весь период Иркутской области планируется выделить свыше 6 млрд рублей. Средства пойдут на развитие улично-дорожной сети так называемой Иркутской агломерации: городов Иркутск, Ангарск и Шелехов. По требованию федерального центра, в агломерацию включены основные магистрали и улицы районного значения, которые имеют максимальную интенсивность.Все регионы-участники программы обязаны разработать и утвердить программы комплексного развития транспортной инфраструктуры. Их защита состоялась в начале года. Ряд регионов, по оценке Минтранса, всю работу выполнили оперативно, в том числе в максимально сжатые сроки откорректировали свои программы с учетом замечаний Минтранса. Среди таких регионов и Иркутская область.Министр транспорта РФ особо подчеркнул, что главная цель приоритетного проекта на региональном уровне – обеспечение безопасности на дорогах путем приведения их в нормативное состояние, устранения мест концентрации ДТП.- сказал Максим Соколов.Городами, вошедшими в агломерацию, составлен план на 2 года по участию в программе. В случае необходимости, он будет корректироваться. Заключение контрактов на выполнение мероприятий программы должно быть выполнено до 31 марта 2017 года.Федеральные средства на первый этап программы распределены в следующем порядке: в 2017 году 298 млн рублей на улично-дорожную сеть города Иркутска, 120 млн рублей – Ангарский городской округ, 57 млн рублей – город Шелехов, 150 млн рублей – на региональные дороги; в 2018 году 302 млн рублей – городу Иркутску, 70 млн рублей – Ангарскому городскому округу, 53 млн рублей – городу Шелехову, 305 млн рублей – на региональные дороги.Всего же из федерального бюджета на реализацию мероприятий на территории города Иркутска с 2017 по 2025 год предусмотрено 3 млрд 870 млн руб., 190 млн – на реализацию мероприятий в Ангарске, 152 млн – в Шелехове, а также 1 млрд 903 млн руб. – на региональные и межмуниципальные дороги. При этом софинансирование из средств консолидированного бюджета Иркутской области предусмотрено в размере не менее 50%. За это время дорожная сеть Иркутской агломерации к концу 2018 года должна быть приведена в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию на 70%, в 2025 году – 85%. Всего до 2025 года планируется отремонтировать около 300 км дорог.