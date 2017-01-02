300 человек со всей Иркутской области выразили желание принять участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Об этом на пресс-конференции рассказал министр по молодежной политике региона Александр Попов.
Всероссийская патриотическая Акция «Снежный десант» в Иркутской области организована Региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке Министерства по молодежной политике Иркутской области.
В 2017 году акция стартует 29 января и продлится пять дней. Целью проведения снежного десанта является патриотическое и нравственное воспитание, развитие профессионального и творческого потенциала молодежи, популяризация здорового образа жизни, пропаганда движения студенческих отрядов в нашем регионе. В акции примут участие более 200 студентов высших и средне-специальных образовательных учреждений Иркутской области. Впервые в этом году волонтерами будут более 100 ребят, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.
В ходе акции волонтеры проведут в населенных пунктах Приангарья профориентационные встречи с молодежью, тематические лекции по ЗОЖ, трудовые десанты, культурно-массовые мероприятия. Стоит отметить, что Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» в 2015 году была признана лучшей добровольческой акцией в стране номинации «Деятельность добровольческих организаций».
– Акция проходит в Иркутской области во второй раз. В прошлом году снежный десант прошел с большим успехом. Людям, которые давно отвыкли от бескорыстной помощи, было очень приятно внимание ребят. Участники акции получили массу благодарностей и положительных отзывов о своем труде. В этом году заявок было очень много. Быть волонтерами становится престижно и почетно, – отметил Александр Попов.
Акция будет проходить на территории следующих районов: Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский, Братский, Черемховский, Усть-Илимский, Боханский, Усольский, Качугский и Казачинско-Ленский.
Источник: Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области My Webpage