.
,

Больше 300 молодых людей примут участие в акции «Снежный десант».


0

Вчера, 13:20
 Количество просмотров: 41
    

300 человек со всей Иркутской области выразили желание принять участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант». Об этом на пресс-конференции рассказал министр по молодежной политике региона Александр Попов.

Всероссийская патриотическая Акция «Снежный десант» в Иркутской области организована Региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» при поддержке Министерства по молодежной политике Иркутской области.

В 2017 году акция стартует 29 января и продлится пять дней. Целью проведения снежного десанта является патриотическое и нравственное воспитание, развитие профессионального и творческого потенциала молодежи, популяризация здорового образа жизни, пропаганда движения студенческих отрядов в нашем регионе. В акции примут участие более 200 студентов высших и средне-специальных образовательных учреждений Иркутской области. Впервые в этом году волонтерами будут более 100 ребят, которые стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

В ходе акции волонтеры проведут в населенных пунктах Приангарья профориентационные встречи с молодежью, тематические лекции по ЗОЖ, трудовые десанты, культурно-массовые мероприятия. Стоит отметить, что Всероссийская патриотическая акция «Снежный десант» в 2015 году была признана лучшей добровольческой акцией в стране номинации «Деятельность добровольческих организаций».

– Акция проходит в Иркутской области во второй раз. В прошлом году снежный десант прошел с большим успехом. Людям, которые давно отвыкли от бескорыстной помощи, было очень приятно внимание ребят. Участники акции получили массу благодарностей и положительных отзывов о своем труде. В этом году заявок было очень много. Быть волонтерами становится престижно и почетно, – отметил Александр Попов.

Акция будет проходить на территории следующих районов: Тайшетский, Нижнеудинский, Тулунский, Братский, Черемховский, Усть-Илимский, Боханский, Усольский, Качугский и Казачинско-Ленский.


Источник: Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области My Webpage
Информация
Чтобы высказаться, нужно зарегистрироваться! Регистрация здесь.

Наше видео
Ограбление иркутского офиса «Быстрозайма»
Массовая драка у паба «Харатс» в Ангарске
Трезвая пробежка 1 января в 12-00
Все новости категории

Спортивные новости
Итоги первенства области по греко-римской борьбе
Итоги I этапа Кубка области по боулингу
В Ангарске прошло первенство области по дзюдо
Все новости категории

Реклама


ТРЕБУЮТСЯ:
РУКОВОДИТЕЛЬ
отдела рекламы,
РАБОТНИКИ
в рекламный отдел.
Резюме отправлять по адресу:
vrem@irmail.ru
Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________
ВНИМАНИЕ!
ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"
НАБИРАЕТ
РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
МОЛОДЫХ
И ДЕРЗКИХ! ___________________________
ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.
пос. Мегет,
30, 32, 34 мкр.
пос. Старица
тел. 52-29-55,
8-950-134-77-30
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
тел. 8-964-809-78-16 ___________________________

Происшествия
Под колесами «Хонда ЦРВ» погибла женщина
Испытание аэролодки чуть не закончилось трагедией
Пожар в Иркутске, возможен поджог
Все новости категории

Общество
Соглашение о повышении минимальной заработной платы подписано в Иркутской области.
Профилактическая операция «Встречная полоса».
Больше 300 молодых людей примут участие в акции «Снежный десант».
Все новости категории

ДРУЗЬЯ!
ВАШ НОМЕР ГАЗЕТЫ
ЖДЁТ ВАС!
ПОДПИШИСЬ
и получи возможность
ВЫИГРАТЬ ПРИЗ!
подписка оформляется
в МАГАЗИНАХ ГОРОДА,
а так же В РЕДАКЦИИ.
52-29-55,
8-950-134-77-30

Архив новостей

«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Статей за Январь 2017 (216)
Статей за Декабрь 2016 (460)
Статей за Ноябрь 2016 (409)
Статей за Октябрь 2016 (386)
Статей за Сентябрь 2016 (422)
Статей за Август 2016 (457)

© 2012 - 2022, http://angvremya.ru - Ангарская газета "Время"

Яндекс цитирования
Рейтинг@Mail.ru