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Профилактическая операция «Встречная полоса».


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Вчера, 15:29
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В Ангарске в 2016 году было зарегистрировано 16 дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом транспортных средств на полосу, предназначенную для встречного движения. В результате, 4 человека погибли и 29 получили ранения. Годом ранее таких ДТП и пострадавших в них людей было в два раза меньше.

В связи с этим в период с 26 по 29 января на территории Ангарского городского округа будет проводиться профилактическое мероприятие «Встречная полоса», направленное на повышение эффективности работы по пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных средств, осуществляющими выезд на встречную полосу движения.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и напоминают, что за данное правонарушение предусмотрено наказание в виде наложения административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев согласно п.3, 4, 5, статьи 12.15 КоАП РФ и п. 3 статьи 12.16 КоАП РФ.

Источник: Пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г.Ангарску
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