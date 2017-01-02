Реклама



ТРЕБУЮТСЯ:

РУКОВОДИТЕЛЬ

отдела рекламы,

РАБОТНИКИ

в рекламный отдел.

Резюме отправлять по адресу:

vrem@irmail.ru

Тел. 8-914-934-01-26 ___________________________

ВНИМАНИЕ!

ГАЗЕТА "ВРЕМЯ"

НАБИРАЕТ

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ

МОЛОДЫХ

И ДЕРЗКИХ! ___________________________

ТРЕБУЕТСЯ ПОЧТАЛЬОН.

пос. Мегет,

30, 32, 34 мкр.

пос. Старица

тел. 52-29-55,

8-950-134-77-30

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ

тел. 8-964-809-78-16 ___________________________