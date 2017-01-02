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Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой…


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Сегодня, 14:55
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Помните эту песенку из кинофильма «Карнавальная ночь»? 25 января в российском календаре – Татьянин день. Это единственный день в году, которому дано женское имя. Вывод? Его обладательницы – женщины особенные. Мы их нашли и задали три вопроса:

1. Нравится ли вам ваше имя?

2. Верите ли, что имя – это судьба?

3. Как отмечаете этот день?

Татьяна у нас одна

Татьяна БАРКОВЕЦ,
начальник управления соцзащиты населения администрации АГО:

Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой…
1. Когда отец пошел меня регистрировать, мама велела назвать меня Ириной. Однако вернулся он со свидетельством о рождении, где значилась Татьяна, то есть моё имя – выбор отца. Сама я отношусь к нему как к данности. Заметила, что Татьян среднего и старшего возраста много. Но попробуйте-ка найти сейчас маленькую Танечку. Одни Алисы, Меланы и Алины. Это имя сегодня уже не модное.

2. Я работаю начальником управления соцзащиты 13-й год. За помощью и советом к нам приходит разная публика, люди часто попадают в очень трудные жизненные ситуации. Несмотря на то, что все специалисты у нас грамотные, ко мне идут уже как в последнюю инстанцию, хотя мы и ограничены строгими рамками законов. Приходится забывать, что я - чиновник. В 2015 году прописала у себя семью беженцев с Украины, чтобы ускорить для них получение паспортов граждан РФ.

3. В этот день меня поздравляют на работе, мы обязательно съедаем торт - это традиция. Тем более что из Татьян в коллективе я осталась одна, более старшие ушли на пенсию. А дома меня всегда ждут цветы от мужа.

Устроить жизнь могу даже собакам

Татьяна КОРОВЬЯКОВА,
волонтёр общественной организации прав животных «ЗОО-38»:

Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой…
1. Очень. Это имя выбрала мама, пока папа служил в армии. В детстве меня называли Танечкой, Танюшей. Муж иногда называет Танюськой.

2. Однозначно! Татьяна переводится как «устроительница». И однажды мы с подругой в прямом смысле устроили личную жизнь двум одиноким, не очень молодым, но прекрасным людям, выступив свахами. Обманом пригласили знакомую в гости к мужчине. И как оставили её в тот день у него дома, так они до сих пор вместе, растят сына-школьника.

Больше 4 лет я была председателем «ЗОО-38». В обязанности нашей организации входит устройство безнадзорных животных. Только через мою личную передержку прошло около двухсот щенков, с их хозяевами впоследствии мы стали приятелями. Сейчас ищем семьи для четырех крупных собак. Они живут за нашим частным домом и охраняют территорию.

3. Сейчас для меня это обычный, рядовой день. Конечно, поздравят муж с сыном. Могут позвонить родственники. А вот в молодости мы отмечали 25 января более шумно.

Таней звали медсестру, которая выходила моего отца

Татьяна ШЛЯПНЁВА,
актриса народного театра «Чудак»:

Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой…
1. Я родилась 1 января 1946 года. Папа вернулся из госпиталя и сразу заявил маме, если родится девочка, назовет её Татьяной. Так звали медсестру, которая его выходила и подняла на ноги. Мама не возражала. Поэтому я горжусь своим именем, да и все знакомые говорят, что оно мне идёт.

2. Так получилось, что «Чудак» для меня стал семьёй. Поэтому помогаю новеньким, у кого не получается роль. Стараюсь угостить всех чем-то вкусным. На премьеры и праздничные даты готовлю фирменный рыбный пирог, его все любят и ждут. А еще много лет мы дружим с женой, а теперь вдовой Леонида Владимировича БЕСПРОЗВАННОГО Ириной Савельевной. Два года назад она перенесла тяжелую операцию. Вместе с другими родственниками стараюсь её поддержать, помочь, устроить быт. Получается, я тоже устроительница.

3. Раньше это был по-настоящему праздничный день. Сегодня многих из тех, с кем мы его отмечали, уже нет.

Моё имя – настоящий магнит

Татьяна МАСЛОВА,
директор туристической фирмы «Робинзон Плюс»:

Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой…
1. Только Татьяна. Без вариантов! Это имя мне очень нравится, оно гармонично и созвучно отчеству Валентиновна, имеет много вариантов, коротких и полных. Другого имени я бы и не желала.

2. Для меня мое имя означает «магнит». Я считаю, что все Татьяны умеют притягивать к себе людей. Не случайно же, пересекаясь сначала с кем-то по работе, нередко потом мы начинаем уже просто общаться. Вокруг меня всегда есть близкие люди и те, в жизни которых я оставила след. Я немало поездила и на отдых, и с рекламными турами. Часто деловые партнеры за границей при знакомстве со мной вспоминают ПУШКИНА: «Итак, она звалась Татьяной». Оно мне нравится больше, чем имя Наташа, ставшее в Турции нарицательным.

3. Я счастливая, потому что у меня есть дополнительный праздник 25 января, на который часто народу собирается больше, чем на день рождения. На Татьянин день, выпавший на выходные, ко мне однажды пришло около трех десятков гостей - коллег, друзей, клиентов. Поэтому я всегда пеку большой торт. Если перед этим побывала в новой поездке, угощаю экзотическим блюдом этой страны. После Таиланда привезла набор специй для супа том ян, из Вьетнама - темный рис, после Испании готовила гаспаччо и паэлью.

Только Татьян поздравляют по селектору!

Татьяна КОЛЕСНИКОВА,
главная медсестра МСЧ-36:

Ах, Таня, Таня, Танечка, с ней случай был такой…
1. Когда я родилась, имя Таня было необычайно популярно. Поэтому родители особо не мудрствовали. С детства меня окружало множество сверстниц-тёзок, с которыми я дружу и сейчас. Другого имени для себя не представляю.

2. Татьянин день считается Днем студентов. Вот и я всю жизнь кого-то учу. Моя профессиональная деятельность тесно связана с ангарским медколледжем, где я читаю лекции, принимаю экзамены, веду студентов на практике и позже, когда они приходят молодыми специалистами в нашу медсанчасть. Сейчас готовлю к аттестации более 30 человек среднего медперсонала - настоящие медики учатся всю жизнь. Помимо работы, очень люблю устраивать профессиональные праздники-конкурсы, корпоративы. Недавно у нас прошла замечательная выставка «Дары осени».

3. С годами особенно замечаю, что для всех Татьян очень важна работа и желание всё делать самостоятельно. 25 января всех Татьян (а их у нас много) на работе поздравляют по селектору, это очень приятно. Желаю всем Татьянам ярких профессиональных побед!

Страницу подготовила Оксана ТИХАЯ,
фото Николая СТЕРНИНА
и из личного архива участниц проекта
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