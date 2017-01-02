Язык любви

Анастасия ТЮЛЬПАНОВА,

фото Вячеслава ПРОШИНА

Небольшой театральный зал, более известный как комната № 11, в ДК «Нефтехимик», был переполнен, все билеты были распроданы за четыре дня до спектакля.Спектакль «Стечение обстоятельств» - своеобразное попурри из семи рассказов юного писателя: «Страсть», «Девичья память», «Свидание», «Глупости», «Конец романа», «Успех» и «Станция Тайшет». Вампилову тогда было столько же, сколько этим актерам. Он подписывал свои произведения А. САНИН, ходил на свидания, встречался, влюблялся и расставался. Когда актеры это играют, у них глаза горят.- убежден режиссёр Александр ГОВОРИН. -В ближайшее воскресенье, 29 января, в 17.00, спектакль снова играют в комнате №11, ДК «Нефтехимик». Вспомните молодость, сходите посмотреть.